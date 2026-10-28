Cảnh sát biển đồng hành, sẻ chia cùng đồng bào dân tộc, tôn giáo

Tuyên truyền chống khai thác IUU tại xã Long Hải

Ngư dân xã Long Hải được phổ biến quy định pháp luật về khai thác thủy sản

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình tại xã Long Hải. Chương trình tập trung phổ biến cho ngư dân là đồng bào dân tộc, tôn giáo về Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và nâng cao nhận thức về các quy định phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ngư dân Tạ Xuân Dũng (xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh), cho biết chương trình giúp bà con hiểu thêm về việc xác định vùng hoạt động và tuân thủ quy định khi ra khơi. Đồng thời, bà con ngư dân tại xã sẽ cùng nhau vận động người thân tìm hiểu thêm về các quy định chống khai thác IUU.

Thông qua chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc, tôn giáo trong hoạt động khai thác thủy sản trên biển; đồng thời hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống



Ông Đỗ Xuân Đoài - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Trao 80 suất quà hỗ trợ người dân xã Long Hải

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố đã trao tặng 80 suất quà cho ngư dân xã Long Hải, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Các đơn vị trao 80 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho ngư dân địa phương

Qua đó, chương trình góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, đồng thời chia sẻ khó khăn với các hộ ngư dân tại địa phương.