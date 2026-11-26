Cảnh báo nhồi máu cơ tim ở người trẻ: Hai ca cấp cứu liên tiếp ở tuổi 42

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, chỉ trong 1 ngày, hai người đàn ông cùng 42 tuổi vừa liên tiếp nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Một trường hợp hẹp động mạch vành 70–80%, kèm huyết khối; trường hợp còn lại tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Cả hai được kích hoạt quy trình CODE nhồi máu cơ tim, can thiệp đặt stent khẩn cấp, tái thông mạch máu và đã ổn định, xuất viện sau điều trị.

Đáng chú ý, nhồi máu cơ tim – căn bệnh vốn thường gặp ở người lớn tuổi – đang tiếp tục được ghi nhận ở nhóm tuổi lao động

Grab Việt Nam được bình chọn là "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" 2026

Grab Việt Nam được vinh danh Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026 - Khối Doanh nghiệp Lớn, đồng thời dành vị trí số 6 ngành Công nghệ thông tin, Phần mềm và Ứng dụng, Thương mại điện tử.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2014, Grab là siêu ứng dụng đa dịch vụ tại Đông Nam Á

Xã Bình Lợi: Chạy nước rút về đích đầu tư công

Bên cạnh các dự án hạ tầng giao thông, khối các dự án dân dụng cũng đang được đẩy mạnh, với các địa phương vừa thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trong năm nay như xã Bình Lợi, việc về đích nhiệm vụ Đầu tư công là sự nỗ lực rất lớn. Đặc biệt là khi các dự án vừa mới khởi công vào những tháng cuối năm.

Năm 2026, khối các dự án dân dụng xã Bình Lợi được bố trí khoảng 25 tỷ đồng, tập trung vào cải tạo sửa chữa,mua sắm vật tư tại các trường học

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV - Ngày 26/11/2026.