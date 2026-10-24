TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở trường học chất lượng cao

Theo dự thảo, ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, mỗi lớp dự kiến có tối đa 30 học sinh, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và phổ cập bơi an toàn, phòng chống đuối nước. Toàn bộ giáo viên được yêu cầu có khả năng giao tiếp tiếng Anh, trong đó ít nhất 30% đạt trình độ B2. Tỷ lệ giáo viên có trình độ sau đại học lần lượt đạt tối thiểu 85% ở bậc THCS và 60% ở bậc THPT.

Về năng lực ngoại ngữ, học sinh THCS được đề xuất đạt chuẩn tiếng Anh B1, học sinh THPT đạt B2; trong đó, 50% học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Đối với bậc tiểu học, sĩ số dự kiến không quá 35 học sinh/lớp. Nhà trường cần bố trí phòng học riêng cho các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ và Tin học. Ít nhất 80% học sinh được học bơi an toàn, 60% đạt chuẩn hoặc có chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh, Tin học.

Ở bậc mầm non, dự thảo đề xuất ít nhất 70% giáo viên có trình độ đại học trở lên. Trẻ được làm quen với tiếng Anh thông qua các hoạt động tích hợp, tạo môi trường giao tiếp ngoại ngữ phù hợp với độ tuổi.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất mô hình trường học chất lượng cao từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, với nhiều tiêu chuẩn mới về đội ngũ giáo viên, ngoại ngữ và điều kiện học tập

Về điều kiện triển khai, trường mầm non chất lượng cao phải đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên; trường tiểu học và trung học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên, đồng thời đáp ứng bộ tiêu chí riêng. Mô hình dự kiến chỉ phát triển tại các địa bàn bảo đảm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Dự thảo cũng quy định việc theo học phải dựa trên tinh thần tự nguyện và đáp ứng yêu cầu tuyển sinh. Các trường không được lấy việc tham gia dịch vụ ngoài nội dung giáo dục bắt buộc làm điều kiện tuyển sinh, xếp lớp hoặc hưởng các quyền lợi giáo dục khác. Nội dung, thời lượng, người dạy, điều kiện cơ sở vật chất và mức thu dịch vụ phải được công khai, minh bạch trước khi triển khai.

Theo quy trình đề xuất, các trường xây dựng đề án, được đánh giá hằng năm và trải qua thẩm định trước khi trình UBND TP. Hồ Chí Minh công nhận. Quyết định công nhận mô hình trường chất lượng cao dự kiến có thời hạn 5 năm.