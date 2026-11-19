Bryson DeChambeau gia nhập DP World Tour mùa 2027 (Ảnh: The Guardian)

Bryson DeChambeau lần đầu trở thành thành viên chính thức của DP World Tour, hệ thống thi đấu golf chuyên nghiệp Châu Âu.

Golfer người Mỹ được xếp vào hạng thành viên số một. Anh đủ điều kiện gia nhập nhờ chức vô địch U.S. Open 2024, thuộc khoảng thời gian xét tư cách dành cho các nhà vô địch major.

Trước đó, DeChambeau là một trong những gương mặt nổi bật của LIV Golf.

Hai tuần trước, LIV Golf thông báo tại phiên tòa phá sản về kế hoạch thu hẹp và chấm dứt hoạt động. Quyết định được đưa ra sau khi hệ thống mất nguồn hỗ trợ tài chính từ Ả Rập Xê Út.

Thay vì triển khai mô hình mới, LIV Golf lựa chọn tiến hành các thủ tục kết thúc hoạt động Trước khi gia nhập LIV Golf, DeChambeau từng thi đấu tại PGA Tour.

Theo quy định thường được áp dụng, các golfer từng tham dự LIV Golf phải chờ một năm kể từ lần thi đấu cuối cùng trước khi đủ điều kiện trở lại PGA Tour.

Giám đốc điều hành PGA Tour Brian Rolapp cho biết ban lãnh đạo đã thảo luận kỹ lưỡng về tương lai của nhóm golfer này. Ông hy vọng có thể công bố thêm thông tin vào đầu năm mới.