Hoàn thiện những khâu cuối cùng trước giờ tranh tài

Không khí chuẩn bị cho vòng chung kết Bông Lúa Vàng 2026 đang diễn ra khẩn trương với các công đoạn tổng duyệt về nội dung, âm thanh, ánh sáng, sân khấu và các tiết mục nghệ thuật. Từng phần trình diễn được rà soát, điều chỉnh nhằm bảo đảm sự kết nối xuyên suốt, mang đến một chương trình chỉn chu và giàu cảm xúc cho khán thính giả.

Không khí tổng duyệt vòng Chung kết Xếp hạng và Trao giải Bông Lúa Vàng lần thứ 33 – năm 2026 tại Nhà hát VOH (Ảnh: Quốc Tuấn)

Với chủ đề “Hạt Ngọc Phương Nam”, đêm chung kết không chỉ là cuộc tranh tài tìm kiếm giọng ca xuất sắc nhất mùa giải mà còn là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của nghệ thuật Đờn ca tài tử và Cải lương Nam Bộ. Vì vậy, công tác dàn dựng được chú trọng để vừa giữ gìn tinh thần truyền thống, vừa tạo nên không gian biểu diễn phù hợp với sự đổi mới của cuộc thi trong mùa giải thứ 33.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tiết mục nghệ thuật đặc biệt “Bông Lúa Vàng rạng ngời lời ca”, sáng tác mới của tác giả Nguyễn Thiên Đăng dành riêng cho mùa giải năm nay. Tiết mục có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Kim Tử Long, Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng cùng những gương mặt trưởng thành từ cuộc thi như Hồng Toán, Huỳnh Thoa và Lâm Chí Ngoán. Đây là món quà nghệ thuật ý nghĩa, kết nối các thế hệ nghệ sĩ và tiếp nối hành trình gìn giữ, lan tỏa những làn điệu truyền thống.

Chương trình do hai MC Vũ Mạnh Cường và Hồng Phượng dẫn dắt, hứa hẹn mang đến không khí trang trọng, gần gũi, đồng thời kết nối các phần thi và những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm trao giải.

Năm thí sinh sẵn sàng chinh phục ngôi vị Quán quân

Sau hành trình vượt qua các vòng thi Hạt giống, Gieo hạt, Mạ non và Trổ đòng, năm thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức góp mặt tại vòng Lúa Vàng – Chung kết Xếp hạng và Trao giải. Mỗi thí sinh mang đến một cá tính nghệ thuật cùng lựa chọn vai diễn riêng, tạo nên sự đa dạng cho vòng tranh tài quyết định.

Cụ thể, Đặng Hồng Trúc (MSBC 47) hóa thân thành Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn “Liệt phụ kêu oan” của tác giả Thạch Tuyền; Nguyễn Trung Hậu (MSBC 04) đảm nhận vai Lộc trong “Con cò trắng” của tác giả Thu An; Nguyễn Thị Cua (MSBC 50) thể hiện nhân vật Lý Chiêu Hoàng trong “Vương Triều” của tác giả Đăng Minh. Trong khi đó, Trần Trí Khang (MSBC 39) dự thi với vai ông Hai Hương trong “Đời cô Lựu” của soạn giả Trần Hữu Trang và Huỳnh Văn Khánh (MSBC 53) hóa thân thành nhân vật Đào Duy Từ trong trích đoạn cùng tên của tác giả Ngô Quốc Khánh.

Năm thí sinh xuất sắc nhất của Bông Lúa Vàng 2026 gồm Đặng Hồng Trúc, Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Thị Cua, Trần Trí Khang và Huỳnh Văn Khánh sẵn sàng bước vào vòng Chung kết Xếp hạng và Trao giải

Ở vòng thi cuối cùng, mỗi thí sinh sẽ trình diễn một trích đoạn cải lương có sử dụng một trong 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử, với thời lượng không quá 15 phút. Thử thách đòi hỏi các thí sinh không chỉ thể hiện khả năng ca diễn, kỹ thuật xử lý nhịp điệu mà còn phải làm chủ tâm lý nhân vật, cảm thụ tác phẩm và bản lĩnh sân khấu.

Đánh giá các phần thi là Hội đồng Giám khảo chuyên môn gồm Nghệ sĩ Chí Tâm, Nghệ sĩ Thanh Hằng và NSƯT Võ Minh Lâm. Bên cạnh các giải thưởng chính thức, mùa giải năm nay còn có giải thưởng “Thí sinh Phong cách” lần đầu tiên được tổ chức, do Hội đồng Giám khảo Báo chí bình chọn. Khán thính giả cũng có cơ hội bình chọn “Thí sinh được yêu thích nhất” với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Công tác chuẩn bị sân khấu, âm thanh và ánh sáng được hoàn thiện trước giờ lên sóng (Ảnh: Đức Nhân)

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong công tác tổng duyệt cùng quyết tâm của năm thí sinh, đêm chung kết hứa hẹn mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Đây cũng là dịp nhìn lại hành trình 33 mùa giải Bông Lúa Vàng trong việc phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca tài tử, góp phần gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Nam Bộ.

Các thí sinh tập luyện, hoàn thiện phần trình diễn trước đêm chung kết (Ảnh: Đức Nhân)

Vòng Lúa Vàng - Chung kết Xếp hạng và Trao giải cuộc thi Bông Lúa Vàng lần thứ 33 - năm 2026 với chủ đề “Hạt Ngọc Phương Nam” diễn ra lúc 13 giờ 30, thứ Bảy, ngày 21/11/2026 tại Nhà hát VOH, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV1, phát thanh trực tiếp trên VOH AM 610 kHz và livestream trên các nền tảng trực tuyến của VOH và Bông Lúa Vàng.