Bông Lúa Vàng 2026: Thí sinh so tài gay cấn tại Vòng Trổ đòng

Sau hai vòng thi Gieo hạt và Mạ non, cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026 đã chọn ra 12 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Trổ đồng. Đây là một chặng đua mang tính quyết định, hứa hẹn mang đến những màn so tài gay cấn, bùng nổ và đong đầy cảm xúc nghệ thuật.

Vòng Trổ đòng luôn được đánh giá là một thử thách lớn đối với các thí sinh Bông Lúa Vàng. Tại vòng thi này, cấu trúc đề thi đòi hỏi các thí sinh phải thực sự bộc lộ bản lĩnh sân khấu, phô diễn kỹ thuật ca vọng cổ điêu luyện, cùng khả năng xử lý bài bản tinh tế. Hơn thế nữa, việc truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua từng câu ca, nhịp đờn để thuyết phục hội đồng chuyên môn là yếu tố tiên quyết. Theo quy định, mỗi thí sinh sẽ phải thử thách bản thân khi thể hiện 1 bài oán và 3 câu vọng cổ. Đây là một đề bài không hề đơn giản, đòi hỏi sự rèn luyện nghiêm túc và độ chín muồi trong giọng hát.

Các thí sinh phải bộc lộ bản lĩnh sân khấu và khả năng xử lý bài bản tinh tế để giành tấm vé vào vòng chung kết Lúa vàng

Chia sẻ về áp lực trước giờ bước lên sân khấu, thí sinh Nguyễn Trung Hậu (tỉnh An Giang) cho biết: "Vòng này thì mỗi thí sinh sẽ thể hiện 1 bài oán và 3 câu vọng cổ. Mặc dù yêu cầu kỹ thuật khá khó nhưng mình cũng đã nỗ lực, cố gắng hết sức tập luyện cho phần thi hôm nay".

Cùng chung tâm trạng hồi hộp nhưng vô cùng hạnh phúc sau khi hoàn thành phần thi của mình, thí sinh Nguyễn Thị Cua (Đồng Nai) bộc bạch: "Với bài Giang Nam - Dáng đứng quê hương, mình cũng đã cố gắng tập luyện cho thật trọn vẹn. Bây giờ thi xong rồi thì cảm thấy rất là mừng. Đặc biệt, những nhận xét, góp ý chuyên môn của Ban giám khảo đã giúp mình học hỏi thêm được rất nhiều".

Bộ ba giám khảo: Nghệ sĩ Chí Tâm, Thanh Hằng và Võ Minh Lâm tập trung theo dõi và nhận xét phần thi của các thí sinh

Đồng hành cùng 12 thí sinh trên hàng ghế Ban giám khảo vòng Trổ đồng là những tên tuổi uy tín của làng nghệ thuật cải lương: Nghệ sĩ Chí Tâm, nghệ sĩ Thanh Hằng và nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Hội đồng giám khảo sẽ trực tiếp theo dõi, nhận xét chuyên môn và đánh giá từng phần thi. Kết quả chung cuộc của mỗi thí sinh được tính minh bạch bằng điểm trung bình cộng của hai tiết mục.

Vòng Trổ đồng sẽ diễn ra trong khuôn khổ ba buổi thi. Khép lại chặng đường này, ba thí sinh sở hữu điểm số cao nhất sẽ xuất sắc giành tấm vé bước thẳng vào vòng chung kết xếp hạng "Lúa vàng". Đáng chú ý, nhằm không bỏ sót những giọng ca tiềm năng, tại buổi tổng kết vòng Trổ đồng, Ban giám khảo sẽ trao thêm cơ hội đi tiếp cho một thí sinh do hội đồng chuyên môn thống nhất lựa chọn.

Buổi thi đầu tiên của vòng Trổ đồng sẽ chính thức diễn ra vào lúc 14 giờ hôm nay, ngày 24/10/2026. Quý thính giả và khán giả mộ điệu có thể đón theo dõi trực tiếp qua làn sóng Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) tần số AM 610kHz, kênh truyền hình HTV1, website voh.com.vn và fanpage Bông Lúa Vàng.