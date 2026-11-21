Tại đêm chung kết diễn ra ngày 21/11 ở Nhà hát VOH (TP. Hồ Chí Minh), Trần Trí Khang xuất sắc giành giải Nhất. Đặng Hồng Trúc đạt giải Nhì, trong khi Nguyễn Trung Hậu nhận giải Ba. Kết quả khép lại hành trình tranh tài của năm gương mặt vào vòng chung kết, đồng thời ghi dấu những nỗ lực của các thí sinh trẻ dành cho nghệ thuật cải lương.

Top 3 Bông Lúa Vàng 2026: Trần Trí Khang, Đặng Hồng Trúc và Nguyễn Trung Hậu cùng nhận giải thưởng tại đêm chung kết (Ảnh: Hồng Quang)

Đối với Trần Trí Khang, danh hiệu Quán quân là cột mốc đáng nhớ sau phần thể hiện vai ông Hai Hương trong trích đoạn “Đời cô Lựu”. Bên cạnh giải Nhất, thí sinh còn nhận giải “Thí sinh Phong cách”. Thành quả này là sự khích lệ để anh tiếp tục trau dồi giọng ca, kỹ năng biểu diễn và bản lĩnh sân khấu.

Đặng Hồng Trúc khép lại cuộc thi với giải Nhì qua vai Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn “Liệt phụ kêu oan”. Kết quả là dấu ấn đáng nhớ đối với nữ thí sinh sau quá trình chuẩn bị và nỗ lực thể hiện khả năng ca diễn trước hội đồng giám khảo.

Trong khi đó, Nguyễn Trung Hậu giành giải Ba với vai Lộc trong trích đoạn “Con cò trắng”. Thành tích tại cuộc thi tiếp thêm động lực để nam thí sinh tiếp tục học hỏi, hoàn thiện chuyên môn và nuôi dưỡng niềm đam mê với sân khấu truyền thống.

Ba giải thưởng là ba dấu mốc riêng, nhưng cùng thể hiện sức trẻ và sự tiếp nối của nghệ thuật cải lương. Với top 3 Bông Lúa Vàng 2026, hành trình phía trước còn nhiều thử thách, đòi hỏi sự rèn luyện và tình yêu nghề để những giá trị nghệ thuật truyền thống tiếp tục được lan tỏa.



