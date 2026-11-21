Bông Lúa Vàng 2026 tiếp nối hành trình gìn giữ nghệ thuật truyền thống

Với chủ đề "Hạt Ngọc Phương Nam", vòng chung kết là chặng tranh tài cuối cùng để tìm ra Quán quân Bông Lúa Vàng 2026, với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, phát thanh trực tiếp trên VOH AM 610 kHz và phát trên các nền tảng trực tuyến của VOH.

Đại diện Ban Tổ chức trao bảng tri ân cho Hội đồng Giám khảo chuyên môn đêm chung kết Bông Lúa Vàng 2026

Chương trình có sự tham dự của ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh; ông Lê Công Đồng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh; ông Cao Anh Minh - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau; cùng ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền - Nhà tài trợ chính của cuộc thi.

Trải qua 33 mùa giải, Bông Lúa Vàng đã trở thành sân chơi nghệ thuật quen thuộc, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng ca cổ và lan tỏa giá trị của nghệ thuật Đờn ca tài tử, Cải lương Nam Bộ. Mùa giải năm 2026 tiếp tục có những đổi mới khi đưa thí sinh đến các địa điểm ghi hình ngoại cảnh, kết hợp phóng sự khám phá vùng đất, con người và không gian văn hóa gắn với nghệ thuật truyền thống. Đáng chú ý, hệ thống 20 bài bản tổ được lựa chọn làm trục chuyên môn xuyên suốt các vòng thi, cùng chuyên mục "Thường thức âm nhạc" nhằm góp phần trao truyền kiến thức và tình yêu nghệ thuật đến thế hệ trẻ.

Năm giọng ca tranh tài tại vòng chung kết Bông Lúa Vàng

Vượt qua bốn vòng thi Hạt giống, Gieo hạt, Mạ non và Trổ đòng, năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng thi quyết định. Mỗi thí sinh trình diễn một trích đoạn cải lương có sử dụng một trong 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử, với thời lượng không quá 15 phút. Phần thi đòi hỏi thí sinh thể hiện kỹ thuật ca diễn, khả năng cảm thụ tác phẩm, hóa thân vào nhân vật và bản lĩnh sân khấu.

Đại diện Ban Tổ chức trao bảng tri ân/chứng nhận cho đại diện đơn vị đồng hành trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ - Bông Lúa Vàng lần thứ 33

Năm gương mặt tranh tài gồm Đặng Hồng Trúc với trích đoạn "Liệt phụ kêu oan"; Nguyễn Trung Hậu trong "Con cò trắng"; Nguyễn Thị Cua với "Vương Triều"; Trần Trí Khang thể hiện trích đoạn "Đời cô Lựu" và Huỳnh Văn Khánh với trích đoạn "Đào Duy Từ". Các phần trình diễn được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo chuyên môn gồm Nghệ sĩ Chí Tâm, Nghệ sĩ Thanh Hằng và Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm.

Bông Lúa Vàng 2026 lan tỏa giá trị di sản Nam Bộ

Bên cạnh các giải thưởng chính thức, mùa giải năm nay lần đầu tổ chức giải "Thí sinh Phong cách" do Hội đồng Giám khảo Báo chí bình chọn. Khán thính giả cũng có thể tham gia bình chọn "Thí sinh được yêu thích nhất", với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Đông đảo đại biểu, khách mời và khán giả có mặt tại khán phòng để theo dõi, cổ vũ các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết xếp hạng Bông Lúa Vàng 2026

Đặc biệt, vòng chung kết còn có tiết mục nghệ thuật "Bông Lúa Vàng rạng ngời lời ca", sáng tác mới của tác giả Nguyễn Thiên Đăng dành riêng cho mùa giải 2026, với sự thể hiện của Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long, Nghệ nhân Ưu tú Ngọc Đặng cùng các gương mặt trưởng thành từ cuộc thi.

Thông qua hành trình 33 mùa giải, Bông Lúa Vàng tiếp tục khẳng định vai trò trong việc phát hiện tài năng, kết nối các thế hệ nghệ sĩ và góp phần gìn giữ, phát huy di sản văn hóa nghệ thuật phương Nam.