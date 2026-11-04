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Thời sự

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo chứng khoán LB-Pro hơn 100 tỷ đồng

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo chứng khoán LB-Pro hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp)

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Rửa tiền”, riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố vì tội “Rửa tiền”, cấm đi khỏi nơi cư trú (do đang có con nhỏ).

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng Công an thành phố phối hợp Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro. Đường dây này có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài.

Từ những thông tin, tài liệu ban đầu, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoảng 11 tỷ đồng.

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo chứng khoán LB-Pro hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Phan Tuấn Anh (Ảnh: Công an cung cấp)

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp các đối tượng người nước ngoài; các đối tượng bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, từng bước dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giữ lại trong các tài khoản ban đầu mà nhanh chóng tổ chức luân chuyển, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT, sau đó chuyển ra các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và gây khó khăn cho công tác truy vết.

Để thực hiện kế hoạch này, Phan Tuấn Anh đã câu kết với một số đối tượng trong nước gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... tham gia thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền của các bị hại.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2023 đến ngày 25/8/2023, Phan Tuấn Anh và các đối tượng đã trực tiếp sử dụng các tài khoản ngân hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, có sự tham gia của nhiều đối tượng, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, xin chủ trương phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, lực lượng Công an triển khai 7 tổ công tác đồng loạt tiến hành các hoạt động đấu tranh, xác minh đối với các đối tượng liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.

Quá trình đấu tranh, Phòng An ninh mạng đã làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng trong đường dây. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, đồng thời giao nộp các đồ vật, tài liệu có liên quan. Kết quả xác minh, lời khai và dữ liệu điện tử được trích xuất cơ bản phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe ô-tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động, phục vụ công tác xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng có liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Nguồn: Báo Nhân Dân

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