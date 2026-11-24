Chuyển đổi công năng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc rà soát, sắp xếp và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tính đến ngày 25/9, TP. Hồ Chí Minh có 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp, xử lý. Trong đó, Thành phố định hướng giữ lại 9.849 cơ sở để tiếp tục sử dụng; chuyển đổi công năng 70 cơ sở phục vụ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ; thu hồi 320 cơ sở và tiếp tục nghiên cứu phương án đối với 12 cơ sở.

Công tác đo đạc, kiểm tra hiện trạng khu đất được thực hiện nhằm phục vụ quá trình triển khai dự án

Tại phường Bình Phú, chủ trương này đang được cụ thể hóa thông qua việc bố trí, khai thác các khu đất công phục vụ những công trình dân sinh thiết thực. Điển hình là khu đất trước đây được sử dụng làm Chợ Lò Gốm, nay được triển khai dự án xây dựng mới Trạm Y tế phường Bình Phú, góp phần bổ sung cơ sở vật chất và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bản vẽ quy hoạch khu đất được nghiên cứu, phục vụ phương án đầu tư công trình dân sinh tại phường Bình Phú

Bên cạnh lĩnh vực y tế, địa phương cũng bố trí khu đất tại số 741-743 Hậu Giang làm trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Phú. Với quân số gần 60 người, cơ sở hiện hữu không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, khiến lực lượng phải chia thành hai địa điểm. Việc bố trí trụ sở mới giúp tập trung lực lượng, bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương.

Thu hồi đất bỏ hoang, bổ sung quỹ trường học

Một trường hợp khác là khu đất có diện tích hơn 9.300 m², từng được Thành phố giao cho một doanh nghiệp bất động sản triển khai dự án nhưng bị bỏ hoang từ năm 2016 đến nay. Trước thực trạng này, phường Bình Phú đã kiến nghị Thành phố thu hồi khu đất để đầu tư xây dựng Trường THCS Bình Phú.

Máy móc được tập kết tại khu vực thi công, phục vụ quá trình triển khai các hạng mục công trình

Theo phương án đề xuất, công trình có quy mô 5 tầng, gồm 50 phòng học, nhằm bổ sung cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 2.000 học sinh trên địa bàn.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 642 và Quyết định số 7501 về việc thu hồi khu đất. Hiện địa phương đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện các thủ tục bàn giao, hướng đến triển khai dự án trong quý I/2027 theo chủ trương đã được phê duyệt.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Phú tổ chức sinh hoạt, triển khai nhiệm vụ tại đơn vị

Việc rà soát, bố trí và thu hồi những khu đất công sử dụng chưa hiệu quả tại phường Bình Phú cho thấy quyết tâm đưa tài sản công trở lại phục vụ cộng đồng. Mỗi khu đất được khai thác đúng mục đích, mỗi công trình được đầu tư từ nhu cầu thực tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân mà còn là giải pháp thiết thực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phát triển đô thị bền vững.



