BIGBANG cháy hết mình cùng hàng chục nghìn khán giả tại Mỹ Đình

BIGBANG khuấy động sân vận động Mỹ Đình

Ngay từ những phút đầu tiên, sự xuất hiện của ba thành viên đã nhận được tiếng reo hò từ đông đảo khán giả. Giai điệu Fantastic Baby vang lên, mở màn cho chuỗi tiết mục sôi động. Hàng nghìn chiếc lightstick Bang Bong được giơ cao, tạo nên biển ánh sáng rực rỡ giữa sân vận động.

Hàng nghìn lightstick Bang Bong tạo nên biển ánh sáng tại concert (Ảnh: X)

Không khí tiếp tục được đẩy lên cao với Hands Up, Tonight, Bang Bang Bang và nhiều ca khúc quen thuộc. G-Dragon, Taeyang và Daesung thể hiện phong cách trình diễn đặc trưng, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu. Mỗi tiết mục đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Theo các thông tin được báo chí đăng tải, đêm diễn đầu tiên thu hút khoảng 45.000 khán giả. Nhiều người hâm mộ đã chuẩn bị trang phục, lightstick và các vật phẩm cổ vũ để hòa mình vào sự kiện. Với cộng đồng V.I.P, đây không chỉ là một concert mà còn là dịp gặp lại những nghệ sĩ gắn bó với ký ức thanh xuân của mình.

Những giai điệu thanh xuân kết nối nhiều thế hệ

Bên cạnh các tiết mục sôi động, BIGBANG còn đưa khán giả trở về với những bản hit từng làm nên tên tuổi nhóm như Haru Haru, Lies, Blue, Bad Boy và Loser. Khi những giai điệu quen thuộc vang lên, hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo, tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

G-Dragon khuấy động khán giả bằng phong cách trình diễn cá tính (Ảnh: X)

Sức hấp dẫn của BIGBANG nằm ở khả năng kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc, từ hip-hop, R&B đến những bản ballad giàu cảm xúc. Qua nhiều năm, các ca khúc của nhóm vẫn được người hâm mộ yêu thích, trở thành một phần ký ức của những khán giả trưởng thành cùng làn sóng K-pop thế hệ thứ hai.

Không chỉ trình diễn, các thành viên còn giao lưu với khán giả bằng những lời chào tiếng Việt và các câu nói thể hiện tình cảm dành cho người hâm mộ. Sự tương tác gần gũi góp phần tạo nên bầu không khí thân thiện, giúp khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả được thu hẹp.

Đêm diễn khép lại sau gần ba giờ với nhiều cảm xúc. Những lời cảm ơn và khoảnh khắc các thành viên cúi chào khán giả trở thành điểm kết cho cuộc hội ngộ được mong đợi.

Concert tại Hà Nội nằm trong chuyến lưu diễn thế giới XX: COSMOS, nhân dịp BIGBANG kỷ niệm 20 năm ra mắt. Sau đêm diễn đầu tiên, nhóm tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ tại Mỹ Đình vào tối 25/10, nối dài hành trình âm nhạc đã ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ khán giả.