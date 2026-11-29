"Lời hứa của tình yêu" - 11g thứ Hai đến thứ Bảy trên HTV7

Lời hứa của tình yêu mở ra những rạn nứt trong hôn nhân

Trong "Lời hứa của tình yêu", biến cố của một đứa trẻ trở thành tâm điểm xung đột giữa hai gia đình. Seo Ji Young từng ly hôn Kim Jae Wook sau khi phát hiện anh ngoại tình. Năm năm sau, cả hai đều có cuộc sống riêng. Ji Young kết hôn với Song Min Ho, còn Jae Wook xây dựng gia đình cùng Woo Na Kyung.

Mọi chuyện thay đổi khi con trai Ji Young mắc bệnh bạch cầu dòng tủy. Đứng trước nguy cơ mất con, cô buộc phải liên hệ chồng cũ để tìm phương án điều trị. Tuy nhiên, cả hai đều không phù hợp làm người hiến tế bào gốc. Vì vậy, việc sinh thêm một đứa trẻ cùng huyết thống trở thành lựa chọn được đặt ra.

Quyết định này khiến mối quan hệ giữa những người trưởng thành thêm phức tạp. Song Min Ho tổn thương khi vợ muốn có con với chồng cũ. Trong khi đó, Woo Na Kyung không chấp nhận Ji Young bước vào cuộc sống gia đình mình.

Cuộc gặp lại đầy gượng gạo giữa Ji Young và chồng cũ, khi cả hai đã có gia đình mới

Lời hứa của tình yêu và cuộc chiến giành quyền nuôi con

Không chỉ đối mặt với mâu thuẫn tình cảm, Ji Young còn vướng vào cuộc chiến giành quyền nuôi con. Woo Na Kyung tìm cách gây bất lợi cho cô. Trong đó, cô ghi hình cuộc trò chuyện rồi dàn dựng nội dung nhằm hạ thấp đối phương.

Vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và sự nghiệp của nữ phát thanh viên. Ji Young đứng trước nguy cơ mất giải thưởng quan trọng. Đồng thời, cô phải chịu áp lực từ cuộc tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ.

Na Kyung chất vấn chồng vì lo sợ anh sẽ quay về với vợ cũ

Ji Young gặp lại chồng cũ với hy vọng tuỷ của anh sẽ tương thích và cứu được con trai họ

Những xung đột ấy đưa câu chuyện vượt khỏi phạm vi một cuộc hôn nhân tan vỡ. Mỗi nhân vật đều có lợi ích, nỗi sợ và cách bảo vệ gia đình riêng. Thế nhưng, lựa chọn của người lớn lại tác động trực tiếp đến cuộc sống trẻ nhỏ.

Với sự tham gia của Han Chae-young, Bae Soo-bin, Oh Yoon-ah và Lee Chun-hee, bộ phim khắc họa những mối quan hệ đan xen. Tình yêu, lòng ích kỷ và trách nhiệm gia đình trở thành những yếu tố chi phối lựa chọn của mỗi người.

Qua đó, "Lời hứa của tình yêu" đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa bảo vệ người thân và làm tổn thương người khác. Khi một quyết định có thể làm đảo lộn nhiều cuộc đời, liệu tình yêu có đủ sức giúp con người tìm được lựa chọn đúng đắn?

Lời hứa của tình yêu - 11g thứ Hai đến thứ Bảy trên HTV7.