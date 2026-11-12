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Chính trị

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tiếp Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh

NGỌC DIỄM, VĨNH TIẾN
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(HTV) - Chiều 12/11, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã có buổi tiếp Ngài Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc.

Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Singapore, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025. Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Thành phố với 2.815 dự án, tổng vốn đăng ký gần 25,3 tỷ USD.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tiếp Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tiếp Ngài Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh

Liên quan đến sự kiện kỷ 30 năm VSIP, Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang khẳng định, đây là dấu ấn cụ thể và mạnh mẽ nhất của mối quan hệ Việt Nam - Singapore, TP đã đồng ý về chủ trương cho VSIP mở rộng thêm các dự án ở Vũng Tàu.

Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh Pang Te Cheng bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, gửi lời mời Bí thư tham dự Chương trình học bổng cấp cao Lý Quang Diệu, mong muốn lãnh đạo TP sẽ tham gia với chương trình được xây dựng dành riêng cho lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tiếp Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm

Liên quan đến sự kiện kỷ niệm 30 năm VSIP, Tổng Lãnh sự Singapore cho biết Thủ tướng Singapore sẽ tham dự lễ vào cuối năm nay tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình sẽ có cuộc đối thoại lần thứ 3 giữa Thủ tướng 2 nước.

Bí thư Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn phía Singapore đã dành lời mời tham dự Chương trình trao đổi Lý Quang Diệu, cho biết sẽ thu xếp thời gian tham gia phù hợp trên cơ sở lịch công tác và các quy định về hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

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