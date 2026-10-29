Bỉ: Động vật đón Halloween với những quả bí ngô nhồi

Mục đích của hoạt động là để cả các loài động vật lẫn du khách đều có thể tận hưởng không khí lễ hội theo mùa này.
Ông Johan Vreys - Người phát ngôn của vườn thú Pairi Daiza, cho biết: "Một số con vật rất thích bí ngô, coi đó như một món quà hoặc một món đồ chơi, trong khi với những con khác, chúng tôi nhồi thêm các loại thức ăn mà chúng yêu thích vào bên trong, từ cỏ khô đến rêu, thịt, hay sâu nhỏ".
Tại Edenya, khu nhà kính nhiệt đới mới mở trong khuôn viên vườn thú, các hoạt động theo chủ đề Halloween cũng diễn ra song song với những màn trình diễn văn hóa.
Đây là một phần trong sự kiện Halloween quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Pairi Daiza, bao gồm một triển lãm với sự tham gia của 246 nghệ sĩ cùng 55 chương trình và hoạt động lấy cảm hứng từ các truyền thuyết về ma quỷ trên khắp thế giới.
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