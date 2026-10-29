Bỉ: Động vật đón Halloween với những quả bí ngô nhồi

Mục đích của hoạt động là để cả các loài động vật lẫn du khách đều có thể tận hưởng không khí lễ hội theo mùa này.

Những chú khỉ sóc tại Vườn thú Pairi Daiza tò mò khám phá quả bí ngô được khoét rỗng, một phần trong hoạt động chào mừng Halloween

Ông Johan Vreys - Người phát ngôn của vườn thú Pairi Daiza, cho biết: "Một số con vật rất thích bí ngô, coi đó như một món quà hoặc một món đồ chơi, trong khi với những con khác, chúng tôi nhồi thêm các loại thức ăn mà chúng yêu thích vào bên trong, từ cỏ khô đến rêu, thịt, hay sâu nhỏ".

Khỉ sóc thích thú leo trèo và kiểm tra quả bí ngô. Tùy vào sở thích, bí ngô có thể được nhồi thức ăn hoặc đơn giản là một món đồ chơi cho các loài động vật

Tại Edenya, khu nhà kính nhiệt đới mới mở trong khuôn viên vườn thú, các hoạt động theo chủ đề Halloween cũng diễn ra song song với những màn trình diễn văn hóa.

Một chú báo đốm đang đùa nghịch với quả bí ngô dưới nước. Vườn thú Pairi Daiza chuẩn bị những phần quà đặc biệt này để cả động vật và du khách đều tận hưởng được không khí lễ hội

Đây là một phần trong sự kiện Halloween quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Pairi Daiza, bao gồm một triển lãm với sự tham gia của 246 nghệ sĩ cùng 55 chương trình và hoạt động lấy cảm hứng từ các truyền thuyết về ma quỷ trên khắp thế giới.