Love Options đưa BESTie lần đầu góp mặt trên Billboard Global 200

Theo bảng xếp hạng mới nhất do Billboard công bố, Love Options của BESTie đứng thứ 145 trên Global 200. Đây là lần đầu tiên ca khúc xuất hiện trong bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế này.

Billboard Global 200 tổng hợp dữ liệu nghe trực tuyến và doanh số nhạc số tại hơn 200 khu vực trên toàn thế giới.

Thành tích của Love Options cho thấy sức lan tỏa của ca khúc không còn giới hạn trong thị trường Hàn Quốc (Ảnh: BESTie SNS)

Đáng chú ý, đây là ca khúc được BESTie phát hành từ tháng 10/2013. Sau hơn 13 năm, bài hát bất ngờ được khán giả chú ý trở lại nhờ sự lan truyền trên các nền tảng video ngắn.

BESTie tiếp tục tạo sức hút với làn sóng hồi sinh của Love Options

Không chỉ ghi nhận thành tích quốc tế, Love Options còn duy trì thứ hạng nổi bật tại thị trường quê nhà. Tính đến 10 giờ sáng ngày 19/11, ca khúc đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Melon Top 100.

Sự trở lại của Love Options bắt đầu từ sức lan truyền trên các nội dung video ngắn. Những lượt chia sẻ và sự quan tâm của khán giả đã giúp ca khúc phát hành từ năm 2013 được khám phá trở lại.

Đáng chú ý, làn sóng hồi sinh không dừng lại ở Hàn Quốc mà tiếp tục lan sang nhiều thị trường lớn tại châu Á. Việc lần đầu góp mặt trên Billboard Global 200 cũng mở rộng dấu ấn quốc tế của BESTie (Ảnh: SBS)

Từ một ca khúc phát hành hơn một thập kỷ trước, Love Options đang có thêm cơ hội tiếp cận thế hệ khán giả mới. Thành tích này cho thấy sức sống của âm nhạc có thể được khơi dậy mạnh mẽ nhờ các nền tảng nội dung số.

Nguồn tin: Dispatch