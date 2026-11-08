Ben Shelton ngược dòng đánh bại Van Assche, vào chung kết Paris Masters

Shelton vượt sức ép từ khán giả chủ nhà

Trận bán kết diễn ra ngày 7/11 tại Plenitude Arena, Nanterre, Pháp. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Luca Van Assche nhập cuộc đầy tự tin. Tay vợt 22 tuổi thi đấu kiên cường, tận dụng những thời điểm đối thủ mất tập trung để tạo lợi thế.

Ben Shelton ăn mừng sau khi đánh bại Luca Van Assche ở bán kết Paris Masters 2026 tại Nanterre, Pháp, ngày 7/11/2026 (Ảnh: Reuters)

Ở set đầu, Ben Shelton gặp khó trong việc duy trì độ chính xác. Hạt giống số 3 mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng, trong đó có những cú đánh thuận tay đưa bóng ra ngoài hoặc rơi vào lưới. Van Assche kiên nhẫn bám đuổi, giành break ở game thứ 11 rồi bảo vệ thành công lợi thế để thắng 7-5.

Ben Shelton thực hiện cú đánh trong trận bán kết đơn nam với tay vợt chủ nhà Luca Van Assche (Ảnh: Reuters)

Sang set hai, Shelton điều chỉnh chiến thuật bằng cách kéo đối thủ vào những loạt bóng bền, hạn chế các pha xử lý vội vàng. Khả năng giao bóng và những cú đánh thuận tay uy lực giúp tay vợt Mỹ dần chiếm quyền kiểm soát. Anh giành break để vượt lên dẫn 4-2, trước khi khép lại set đấu với tỷ số 6-3, đưa trận bán kết vào set quyết định.

Bản lĩnh ở thời điểm quyết định

Set ba tiếp tục diễn ra căng thẳng. Van Assche tận dụng một số sai sót của Shelton để bẻ game giao bóng, vươn lên dẫn 3-1. Cơ hội tạo nên bất ngờ trên sân nhà mở ra cho tay vợt Pháp, nhưng Shelton không để đối thủ duy trì lợi thế quá lâu.

Ben Shelton giao bóng trong cuộc đối đầu với Luca Van Assche tại Plenitude Arena (Ảnh: Reuters)

Tay vợt người Mỹ nhanh chóng giành lại break, cân bằng tỷ số 3-3. Những lỗi giao bóng kép và cú đánh thuận tay thiếu chính xác khiến Van Assche đánh mất nhịp độ. Shelton tận dụng thời cơ để thắng liên tiếp các game quan trọng, khép lại trận đấu với tỷ số 6-4 sau 2 giờ 16 phút.

Với kết quả này, Shelton trở thành tay vợt nam người Mỹ đầu tiên vào chung kết Paris Masters kể từ khi Jack Sock đăng quang năm 2017. Đây là trận chung kết ATP Masters 1000 thứ ba trong sự nghiệp của tay vợt 24 tuổi. Trước đó, anh hai lần vô địch Canadian Open và đang hướng đến danh hiệu Masters 1000 thứ ba.

Ben Shelton tập trung thực hiện cú đánh thuận tay trong trận bán kết Paris Masters 2026 với Luca Van Assche (Ảnh: Reuters)

Dù dừng bước, Van Assche vẫn có một giải đấu đáng nhớ. Tay vợt hạng 47 thế giới lần đầu tiên vào bán kết một giải Masters 1000, đồng thời cho thấy khả năng cạnh tranh trước những đối thủ hàng đầu. Sự cổ vũ của đông đảo khán giả tại Nanterre cũng góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho trận đấu.

Ở trận bán kết còn lại, Carlos Alcaraz đánh bại Casper Ruud với tỷ số 6-4, 6-4 để giành quyền vào chung kết. Như vậy, Shelton sẽ đối đầu tay vợt số 3 thế giới trong trận tranh chức vô địch ngày 8/11. Đây là lần đầu tiên cả hai góp mặt ở chung kết Paris Masters, hứa hẹn cuộc cạnh tranh đáng chú ý cho danh hiệu cuối cùng của giải đấu.

Nguồn: Reuters