Ngày 16/11, các nhà hoạt động môi trường tổ chức trình diễn tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm nâng cao nhận thức về ô nhiễm nhựa. Hoạt động diễn ra khi Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 31 (COP31) bước vào tuần đàm phán cuối cùng.

Tác phẩm sắp đặt cảnh báo ô nhiễm nhựa

Khoác lên mình những bộ trang phục được tạo nên từ rác thải nhựa, các nhà hoạt động vừa nhảy múa, vừa hô vang khẩu hiệu trong cuộc biểu tình bên lề COP31 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoạt động do Liên minh Toàn cầu về các Giải pháp Thay thế Đốt rác (GAIA) tổ chức, với thông điệp "Ít nhựa hơn, nhiều sự sống hơn", nhằm kêu gọi giảm sản xuất nhựa và hạn chế những tác động của loại chất thải này đối với môi trường.

Các nhà hoạt động trong trang phục làm từ rác thải nhựa trình diễn bên cạnh tác phẩm sắp đặt hình chiếc vòi, kêu gọi giảm sản xuất nhựa tại COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ

Điểm nhấn của cuộc biểu tình là tác phẩm sắp đặt mô phỏng một chiếc vòi đang xả rác nhựa, đi kèm tấm biển mang thông điệp "Hãy khóa vòi sản xuất nhựa". Tác phẩm sử dụng rác thải được những người thu gom phế liệu tại Antalya cung cấp, thể hiện yêu cầu giải quyết vấn đề ngay từ nguồn phát sinh.

Bên cạnh đó, những bộ trang phục sặc sỡ của các nhà hoạt động cũng mang câu chuyện về rác thải nhựa từ Indonesia đến hội nghị khí hậu quốc tế.

Nghệ sĩ Daniel Rupaszov cho biết, chất liệu tạo nên các bộ trang phục được người dân sống ven sông tại Yogyakarta, Indonesia thu gom quanh khu vực sinh sống.

Tác phẩm sắp đặt cùng thông điệp "Hãy khóa vòi sản xuất nhựa", nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát ô nhiễm ngay từ nguồn phát sinh

Trong số đó có cả những loại bao bì nhựa kết hợp lớp nhôm, vốn khó tái chế bằng các phương pháp thông thường.

Thông qua nghệ thuật trình diễn và sắp đặt, các nhà hoạt động muốn nhấn mạnh rằng việc xử lý rác thải sau sử dụng là chưa đủ, đồng thời kêu gọi chú trọng kiểm soát lượng nhựa được sản xuất.

Kêu gọi ngăn ô nhiễm nhựa từ nguồn

Không dừng lại ở thông điệp giảm rác thải, các nhà hoạt động còn hướng sự chú ý đến ngành hóa dầu, lĩnh vực cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sản xuất nhiều loại nhựa hiện nay.

Bà Ana Rocha - đại diện Liên minh Toàn cầu về các Giải pháp Thay thế Đốt rác cho rằng, giải quyết ô nhiễm nhựa từ nguồn là một yêu cầu quan trọng để bảo đảm công bằng khí hậu.

Theo bà, việc sản xuất nhựa trên quy mô lớn có mối liên hệ trực tiếp với ngành hóa dầu. Vì vậy, các chính phủ cần có những biện pháp mạnh mẽ nhằm kiểm soát hoạt động sản xuất, thay vì chỉ tập trung xử lý chất thải sau tiêu dùng.

"Muốn bảo đảm công bằng khí hậu, chúng ta phải chặn ô nhiễm nhựa ngay từ nguồn", bà Ana Rocha nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các chính phủ ban hành lệnh cấm sản xuất hóa dầu.

Các nhà hoạt động môi trường giương biểu ngữ kêu gọi giảm sản xuất hóa dầu, đưa vấn đề ô nhiễm nhựa vào các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu tại COP31

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh COP31 bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng, khi tương lai của nhiên liệu hóa thạch tiếp tục là một trong những vấn đề gây tranh cãi giữa các quốc gia.

Ngày 16/11, dự thảo thỏa thuận đầu tiên của hội nghị được công bố, đề cập đến những phương án thúc đẩy quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, các nội dung vẫn cần tiếp tục được thảo luận để đạt đồng thuận.

Trong bối cảnh đó, cuộc biểu tình tại Antalya đưa vấn đề sản xuất nhựa vào cuộc thảo luận rộng hơn về nhiên liệu hóa thạch và biến đổi khí hậu, kêu gọi các chính phủ quan tâm đến việc giảm ô nhiễm ngay từ khâu sản xuất.