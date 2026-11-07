Mong ước có một gia đình trọn vẹn

Sau 8 năm xa cách, anh Tiến - cha của Nhi - bắt đầu xuất hiện trở lại trong cuộc sống của con. Những lần gặp gỡ và sự quan tâm từ cha khiến cô bé dần nuôi hy vọng gia đình có thể đoàn tụ. Với Nhi, sự trở lại của cha không chỉ là cơ hội được gần gũi người thân mà còn mở ra hy vọng về một mái ấm có đủ cả cha lẫn mẹ.

Khoảnh khắc bé Nhi gặp lại cha sau 8 năm xa cách, mở ra mong muốn được kết nối lại tình thân

Không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh cha mẹ mỗi người một nơi, Nhi quyết định đứng ra làm cầu nối. Em mong mẹ có thể nhìn nhận những thay đổi của cha và cho anh một cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, mong muốn ấy không dễ dàng được chấp nhận khi chị Hương vẫn mang trong lòng những tổn thương từ quá khứ.

Tiếng khóc của con trẻ và nỗi lòng người mẹ

Trước thái độ kiên quyết của mẹ, Nhi bật khóc, bộc bạch nỗi khao khát được sống trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương. Em tha thiết mong mẹ gạt bỏ những chuyện đã qua để cha có cơ hội bù đắp những năm tháng vắng mặt. Những lời nói chân thành ấy cho thấy khoảng trống tình cảm mà cô bé đã mang theo suốt thời gian dài.

Bé Nhi bật khóc khi bày tỏ mong muốn được sống trong một gia đình có đủ cha và mẹ

Tại trường quay, hai Host Khánh Tiên Leona và Trung Tín không khỏi xúc động trước tâm tư của Nhi. Câu chuyện cũng đặt chị Hương trước một tình huống nhiều trăn trở: liệu người mẹ có nên tha thứ cho người từng khiến mình tổn thương để đáp ứng mong muốn của con? Hay việc hàn gắn cần được cân nhắc dựa trên những thay đổi thực sự và sự an toàn về cảm xúc của các thành viên?

Đằng sau tiếng khóc của Nhi là hai nhu cầu cần được lắng nghe: một đứa trẻ mong có lại tình cảm gia đình, còn người mẹ cần được tôn trọng những tổn thương và quyền lựa chọn của mình.

Hàn gắn cần nhiều hơn một lời xin lỗi

Tình huống trong Ai đúng ai sai gợi mở vấn đề gần gũi với nhiều gia đình có cha mẹ từng đổ vỡ. Mong muốn của con trẻ rất đáng được quan tâm, nhưng không nên trở thành áp lực buộc người lớn phải quay lại một mối quan hệ khi những khúc mắc chưa được giải quyết.

Chị Hương đứng trước lựa chọn khó khăn giữa mong muốn của con và những tổn thương trong quá khứ

Sự tha thứ chỉ có ý nghĩa khi đi cùng trách nhiệm, sự thay đổi và nỗ lực xây dựng lại niềm tin. Cha mẹ cũng cần có cách trò chuyện phù hợp để con hiểu rằng dù không còn sống chung, tình yêu thương và trách nhiệm dành cho con vẫn có thể được duy trì.

Qua câu chuyện của bé Nhi và chị Hương, chương trình nhắn gửi rằng một gia đình hạnh phúc không nhất thiết phải có đủ các thành viên sống chung dưới một mái nhà. Điều quan trọng hơn cả là mỗi đứa trẻ luôn nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và cảm giác an toàn từ cha mẹ.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/3FwK7zX19Xg?si=fdE41KVgYB2DzYy8