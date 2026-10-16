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Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh đề xuất tháo gỡ rào cản tiếp cận hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

CẨM PHƯƠNG, VĨNH LỘC, NGỌC PHẠM
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(HTV) - TP. Hồ Chí Minh kiến nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ chi phí tư vấn, đơn giản hóa thủ tục và ứng dụng công nghệ, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dịch vụ pháp lý thuận lợi hơn.

Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý

Sáng 15/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý, tổ chức đại diện doanh nghiệp và chuyên gia đóng góp ý kiến, hướng đến hoàn thiện chính sách phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất tháo gỡ rào cản tiếp cận hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa- Ảnh 1.

Quang cảnh toàn cảnh hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

Theo Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, sau hơn 6 năm triển khai chính sách hỗ trợ pháp lý, Thành phố đã tổ chức 114 hội nghị, lớp tập huấn kiến thức pháp luật, thu hút gần 13.800 lượt người tham dự. Hệ thống đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền cũng tiếp nhận hơn 1.961 câu hỏi, góp phần giải đáp vướng mắc pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất tháo gỡ rào cản tiếp cận hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa- Ảnh 2.

Các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp nghiên cứu tài liệu, ghi chép nội dung tại hội thảo

Tuy nhiên, việc tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp mới thành lập. Hạn chế về tài chính, nhân lực và kiến thức pháp luật khiến các đơn vị gặp khó khăn trong việc nhận diện, phòng ngừa và xử lý những vấn đề pháp lý phát sinh.

Hoàn thiện chính sách theo nhu cầu thực tiễn

Từ thực tế triển khai tại địa phương, Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật, quy định rõ điều kiện, trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ để bảo đảm tính minh bạch, khả thi. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất tháo gỡ rào cản tiếp cận hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa- Ảnh 3.

Đại biểu đóng góp ý kiến và thảo luận trực tiếp tại buổi hội thảo

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (A.I.), được đặt ra như một giải pháp giúp doanh nghiệp tra cứu thông tin và tiếp cận kiến thức pháp luật nhanh chóng, thuận tiện. Quá trình triển khai cần chú trọng độ chính xác của thông tin, bảo mật dữ liệu và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh cũng đề xuất đơn giản hóa thủ tục, thiết kế chính sách theo hướng dễ tiếp cận, ưu tiên các doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế; đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ miễn phí hoặc linh hoạt theo mức độ khó khăn của từng đơn vị.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất tháo gỡ rào cản tiếp cận hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa- Ảnh 4.

Đại biểu đại diện doanh nghiệp đứng phát biểu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ pháp lý

Các ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở để Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng đồng bộ, minh bạch và khả thi. Qua đó, chính sách hỗ trợ pháp lý được kỳ vọng phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định, bền vững.

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