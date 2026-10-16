Bắt sóng thị trường 16/10: VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, xăng trong nước giảm mạnh

08:00 15/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm xuống 1.704,87 điểm trong phiên 14/10, nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ sáu liên tiếp. Giá vàng miếng SJC giảm về 140,3 triệu đồng/lượng mua vào, USD tăng mạnh sau dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, trong khi giá dầu thế giới đi lên do lo ngại nguồn cung tại Trung Đông.