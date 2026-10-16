Bắt sóng thị trường 16/10: VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, xăng trong nước giảm mạnh

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.
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(HTV) - Cập nhật thị trường 16/10: VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp, chính thức thủng mốc tâm lý 1.700 điểm, đóng cửa tại 1.698,35 điểm. Đáng chú ý trên thị trường năng lượng, giá xăng dầu trong nước vừa có đợt điều chỉnh giảm mạnh từ chiều ngày 15/10.
Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.
Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hàng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng chiều Thứ 7 hàng tuần trên HTV9.
(HTV) - Cập nhật thị trường 16/10: VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp, chính thức thủng mốc tâm lý 1.700 điểm, đóng cửa tại 1.698,35 điểm. Đáng chú ý trên thị trường năng lượng, giá xăng dầu trong nước vừa có đợt điều chỉnh giảm mạnh từ chiều ngày 15/10.
(HTV) - Thị trường tài chính ngày 15/10 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi giá vàng đi xuống, đồng USD tăng giá và chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.
(HTV) - Cập nhật thị trường 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm xuống 1.704,87 điểm trong phiên 14/10, nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ sáu liên tiếp. Giá vàng miếng SJC giảm về 140,3 triệu đồng/lượng mua vào, USD tăng mạnh sau dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, trong khi giá dầu thế giới đi lên do lo ngại nguồn cung tại Trung Đông.
(HTV) - Cập nhật thị trường 14/10: VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ năm liên tiếp, đóng cửa tại 1.719,42 điểm. Giá vàng miếng SJC duy trì đi ngang.
(HTV) - Cập nhật thị trường 14/10: VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ năm liên tiếp, đóng cửa tại 1.719,42 điểm. Giá vàng miếng SJC duy trì đi ngang; trong khi giá dầu Brent thế giới vọt lên trên ngưỡng 106 USD/thùng trước những lo ngại về nguồn cung tại khu vực Trung Đông.
(HTV) - Cập nhật thị trường 13/10: VN-Index giảm 14,11 điểm xuống 1.720,98 điểm, phiên giảm thứ tư liên tiếp. Giá vàng thế giới, trong nước cùng giảm, trong khi giá dầu thế giới tuần này được dự báo có xu hướng tăng.
(HTV) - Cập nhật thị trường 13/10: VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp, lùi về 1.720,98 điểm. Giá vàng thế giới, trong nước cùng giảm, trong khi giá dầu thế giới tuần này được dự báo có xu hướng tăng.
(HTV) - Sáng 12/10, vàng SJC giữ ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, giá dầu Brent và WTI cùng tăng; trong khi VN-Index khép phiên 9/10 tại 1.735,09 điểm, giảm 3,88 điểm và ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp.
(HTV) - Sáng 12/10, vàng SJC giữ ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, giá dầu Brent và WTI cùng tăng; trong khi VN-Index khép phiên 9/10 tại 1.735,09 điểm, giảm 3,88 điểm và ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp.
(HTV) - Cập nhật thị trường 11/10: Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước duy trì trạng thái ổn định quanh mốc 144,8 triệu đồng/lượng, trong khi mặt bằng giá xăng dầu tiếp tục đà tăng, đưa xăng RON 95 vượt ngưỡng 28.000 đồng/lít.