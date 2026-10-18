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Đời sống

Bắt người phụ nữ giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm

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(HTV) - Hôm nay 18/10, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Tuyết đã được di lý về đến Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tuyết đã bỏ trốn hàng chục năm qua.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1957, quê quán xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, nay là xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Bắt người phụ nữ giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết (thứ 4 từ trái sang) (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Năm 1979 Tuyết đã sát hại người bạn thân để cướp sợi dây chuyền với đôi bông tai vàng. Sau khi gây án, y thị bị Công an tỉnh Nghĩa Bình lúc đó bắt giữ, và bị kết án tù chung thân về tội "giết người" và "cướp của".

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại cải tạo Kim Sơn ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết bỏ trốn. Y thị đổi tên thành Trần Thị Bích Liên và trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình.

Sau 43 năm, vừa qua ngày 16/10/2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương.

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