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Đời sống

Bắt 9 đối tượng làm giả giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ quy mô lớn

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Ngày 1/11, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá một đường dây làm giả, mua bán giấy tờ, tài liệu với quy mô lớn, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị được các đối tượng sử dụng để hoạt động phạm pháp.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một số đối tượng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây làm giả, mua bán và sử dụng giấy tờ, tài liệu giả có quy mô lớn, hoạt động tinh vi với sự phân công vai trò giữa các đối tượng trực tiếp sản xuất, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu hành vi phạm tội. Hoạt động giao dịch chủ yếu được thực hiện thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo, sử dụng tài khoản ẩn danh, số điện thoại không chính chủ và thông tin giả. Việc giao nhận tài liệu thường thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các ứng dụng giao hàng nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp.

Đối với hoạt động thanh toán, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, chuyển tiền qua các tài khoản trung gian để che giấu dòng tiền và người thụ hưởng thực tế. Khi trực tiếp giao nhận tài liệu, các đối tượng thường che kín mặt, thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế từng bước xác định phương thức hoạt động, vai trò của từng đối tượng và các địa điểm làm giả giấy tờ. Trong đó, Hoàng Nhật Vũ (sinh năm 1990, trú tại phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh) được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi làm giả.

Ngày 15/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động giao nhận tài liệu giả. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả của các cơ quan, tổ chức cùng nhiều máy móc, thiết bị và tài liệu liên quan.

Qua khai thác dữ liệu từ điện thoại, máy tính, tài liệu thu giữ và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu xác định đường dây đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực như bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác. Các đối tượng đã sử dụng hơn 670 con dấu giả để phục vụ việc sản xuất, cung cấp giấy tờ giả, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ hoạt động làm giả, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng tài liệu giả để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân từng liên hệ đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin và phối hợp điều tra.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với xã hội. Đặc biệt, những trường hợp sử dụng giấy tờ giả để hành nghề trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe, tính mạng, tài sản và an toàn của người dân có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng con dấu, văn bằng, chứng chỉ và các loại giấy tờ giả; cảnh giác với các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo dịch vụ làm bằng cấp, giấy phép không cần học tập, thi cử hoặc thực hiện thủ tục theo quy định. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra, xác minh tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ trong quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm và tiếp nhận nhân sự.

Hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng tài liệu giả để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Nguồn: TTXVN


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