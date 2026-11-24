Giám sát thực hiện chính sách giáo dục - đào tạo tại 2 địa phương

Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh khảo sát thực tế không gian lớp học và hoạt động của học sinh

Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã khảo sát việc thực hiện chính sách giáo dục - đào tạo tại phường Chánh Phú Hòa và xã Bắc Tân Uyên.

Qua khảo sát, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và công tác y tế học đường.

Áp lực về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên

Thành viên đoàn giám sát trao đổi trực tiếp với giáo viên và ghi nhận tình hình học tập của học sinh trong lớp học

Sau sắp xếp, phường Chánh Phú Hòa hiện có 3 trường công lập và 4 cơ sở mầm non ngoài công lập với hơn 7.000 học sinh. Mặc dù tỷ lệ dạy học 2 buổi/ngày đạt 100%, địa phương vẫn đối mặt với áp lực sĩ số tăng cao, thiếu phòng chức năng, thiết bị tin học, giáo viên và nhân viên y tế học đường.

Tương tự, xã Bắc Tân Uyên hiện có 4 trường công lập với gần 5.000 học sinh. Địa phương duy trì 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế và học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, nhiều hạng mục trường lớp, thư viện và khu giáo dục thể chất đã xuống cấp, trong khi đội ngũ giáo viên đứng lớp vẫn còn thiếu hụt.

Tại buổi làm việc, 2 địa phương kiến nghị Thành phố sớm bố trí vốn đầu tư mở rộng trường lớp, nâng cấp bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh và mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, các địa phương đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung biên chế; Sở An toàn thực phẩm tăng cường tập huấn, kiểm tra chặt chẽ các đơn vị cung cấp suất ăn học đường.

Tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh

Buổi làm việc của đoàn khảo sát, giám sát với UBND xã Bắc Tân Uyên về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật giáo dục và đào tạo trên địa bàn năm 2026

Kết luận buổi giám sát, Đoàn giám sát đề nghị các địa phương làm rõ phương án quy hoạch, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đối với bậc mầm non và trường liên cấp.

Đồng thời, các địa phương cần tiếp tục siết chặt công tác an toàn thực phẩm và y tế học đường, chú trọng những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách giáo dục - đào tạo.

Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền lợi và điều kiện học tập ổn định cho học sinh tại các địa phương.