Đổi mới giáo dục từ bản lĩnh và tâm huyết người thầy

Thời gian qua, giáo dục cả nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đang đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới. Từ việc sắp xếp bộ máy, hoàn thiện mạng lưới trường học đến triển khai Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tất cả đang tạo thêm động lực cho ngành giáo dục. Trong bối cảnh đó, vai trò của người thầy không chỉ thể hiện ở năng lực chuyên môn mà còn ở khả năng thích ứng, sáng tạo và truyền cảm hứng cho học sinh.

Từng là nhà vô địch Vovinam thế giới và được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, thầy Phan Tấn Thành lựa chọn gắn bó với nghề giáo. Từ kinh nghiệm thi đấu, thầy đưa tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó vào quá trình giảng dạy, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh trước những thử thách.

Thầy Phan Tấn Thành - Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Đây là nguồn động lực to lớn cho tôi và tiếp tục truyền lửa cho thế hệ kế tiếp”.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ cũng mở ra những cách tiếp cận mới trong giảng dạy. Cô Nguyễn Hồ Bảo Châu, gương mặt tiêu biểu của Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026, đã tiên phong sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế trò chơi học tập, xây dựng kho học liệu dùng chung. Qua đó, giúp bài học trở nên sinh động, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa giáo viên và phụ huynh.

Cô Nguyễn Hồ Bảo Châu - Giáo viên Trường Mầm non Vàng Anh, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh, cho biết phụ huynh thường lo ngại thiết bị điện tử ảnh hưởng đến khả năng tương tác, phát triển ngôn ngữ và tư duy của trẻ. Tuy nhiên, nếu được sử dụng đúng mức, công nghệ sẽ giúp bài học sinh động, dễ hiểu và dễ nhớ hơn.

Đổi mới giáo dục gắn với sự thấu hiểu và trách nhiệm

Trong bối cảnh công nghệ và tri thức liên tục thay đổi, vai trò của người thầy không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn là định hướng tư duy phản biện, năng lực tự học và bồi dưỡng phẩm chất cho học sinh. Đặc biệt, với giáo dục hòa nhập, sự kiên trì và thấu hiểu của người dạy càng có ý nghĩa quan trọng.

Thầy Phạm Thành Vinh - Giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh, xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh, cho biết thử thách lớn nhất khi đồng hành cùng trẻ khuyết tật là sự khác biệt về khả năng tiếp nhận và rào cản giao tiếp. Điều này đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, lắng nghe và thấu hiểu từng thay đổi nhỏ của các em. Chính sự tiến bộ mỗi ngày cùng niềm tin, sự sẻ chia từ gia đình đã tiếp thêm động lực để thầy giữ vững tình yêu nghề.

Với cô Nguyễn Thị Thanh Mai - Tổ trưởng Tổ Toán, Trường THPT Trần Nguyên Hãn, phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh, những lời cảm ơn từ học trò cũ là nguồn động viên quý giá sau nhiều năm đứng lớp. Sau 32 năm gắn bó với nghề, cô vẫn tìm thấy niềm vui trong từng bài giảng và hành trình giúp học sinh vượt qua khó khăn trong học tập.

Cô Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ, những tin nhắn như “Cảm ơn cô, nhờ những lời dạy của cô mà em có được ngày hôm nay” hay “Cô là người giúp em yêu thích môn Toán” giúp cô nhận ra giá trị lâu dài của công việc giảng dạy và tiếp thêm động lực để tiếp tục cống hiến.

Đổi mới giáo dục chỉ thực sự bền vững khi kết hợp hài hòa giữa công nghệ, phương pháp giảng dạy và những giá trị nhân văn. Cùng với đó, sự đồng hành của gia đình, xã hội và các chính sách chăm lo thiết thực sẽ tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, sáng tạo và tiếp tục cống hiến. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sự tri ân dành cho thầy cô cũng là sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ trên hành trình gieo chữ, trồng người.