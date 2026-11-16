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Thể thao

AS FAR lập kỷ lục với chức vô địch thứ ba tại CAF Women’s Champions League

THÙY DƯƠNG
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AS FAR của Morocco đánh bại Mamelodi Sundowns (Nam Phi) với tỷ số 3-1 trong trận chung kết CAF Women’s Champions League 2026, diễn ra ngày 15/11 tại Ai Cập. Chiến thắng giúp đội bóng Morocco trở thành câu lạc bộ đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch và ba lần đăng quang giải đấu bóng đá nữ cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Phi.

Imane Touriss tỏa sáng với cú đúp quyết định

Trận chung kết diễn ra trên sân vận động Suez Canal tại thành phố Ismailia, Ai Cập, là cuộc cạnh tranh giữa hai thế lực hàng đầu của bóng đá nữ châu Phi. Trước trận đấu, cả AS FAR và Mamelodi Sundowns đều có hai lần đăng quang, khiến cuộc đối đầu trở thành màn tranh tài trực tiếp cho danh hiệu đội bóng giàu thành tích nhất giải.

AS FAR lập kỷ lục với chức vô địch thứ ba tại CAF Women’s Champions League - Ảnh 1.

Các cầu thủ AS FAR ăn mừng chức vô địch CAF Women’s Champions League 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Mamelodi Sundowns (Ảnh: FIFA)

Mamelodi Sundowns nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, AS FAR mới là đội mở tỷ số ở phút 23. Tiền đạo Imane Touriss nhận bóng bên ngoài vòng cấm rồi tung cú sút xa hiểm hóc, đánh bại thủ môn đối phương.

Đại diện Nam Phi nhanh chóng đáp trả. Chỉ hai phút sau, Refilwe Tholakele thực hiện cú sút bằng chân phải từ góc hẹp, đưa bóng vào lưới và quân bình tỷ số 1-1.

AS FAR lập kỷ lục với chức vô địch thứ ba tại CAF Women’s Champions League - Ảnh 2.

Hiba Youssoufi, cầu thủ 17 tuổi của AS FAR, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận chung kết (Ảnh: FIFA)

Đến phút 38, AS FAR tái lập lợi thế. Từ đường tạt bóng của Fatima Tagnaout, Hiba Youssoufi tận dụng tình huống bóng bật ra để dứt điểm, đưa đội bóng Morocco dẫn trước 2-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Mamelodi Sundowns nỗ lực kiểm soát bóng và tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự AS FAR duy trì sự tập trung, trong khi các cầu thủ tấn công tiếp tục khai thác khoảng trống ở hai biên.

Phút 77, Fatima Tagnaout thực hiện đường chuyền thuận lợi vào trung lộ để Imane Touriss dứt điểm một chạm, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho AS FAR.

AS FAR đi vào lịch sử bóng đá nữ châu Phi

Với chiến thắng này, AS FAR trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch CAF Women’s Champions League. Đây cũng là lần thứ ba câu lạc bộ Morocco đăng quang, sau các danh hiệu vào năm 2022 và 2025.

Thành tích mới giúp AS FAR vượt qua Mamelodi Sundowns, đội từng vô địch vào các năm 2021 và 2023, để trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu kể từ khi ra đời năm 2021.

AS FAR lập kỷ lục với chức vô địch thứ ba tại CAF Women’s Champions League - Ảnh 3.

Imane Touriss lập cú đúp, góp công lớn giúp AS FAR bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Phi (Ảnh: FIFA)

Ngoài chiếc cúp vô địch, AS FAR nhận khoản tiền thưởng 600.000 USD và giành quyền tham dự vòng hai FIFA Women’s Champions Cup 2027. Đối thủ tiếp theo của đội bóng Morocco là Naegohyang Women’s FC đến từ Triều Tiên, dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026. Nếu giành chiến thắng, AS FAR sẽ góp mặt ở vòng đấu cuối cùng tổ chức tại Miami (Mỹ) vào tháng 1/2027.

AS FAR lập kỷ lục với chức vô địch thứ ba tại CAF Women’s Champions League - Ảnh 4.

AS FAR trở thành câu lạc bộ đầu tiên giành ba chức vô địch CAF Women’s Champions League và bảo vệ thành công danh hiệu (Ảnh: CAF)

Trong khi đó, thất bại khiến Mamelodi Sundowns lỡ cơ hội giành chức vô địch châu Phi lần thứ ba. Dù vậy, việc liên tục góp mặt ở những trận chung kết cho thấy vị thế của đội bóng Nam Phi trong hệ thống bóng đá nữ cấp câu lạc bộ tại châu lục.

Chức vô địch năm 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử của AS FAR mà còn tiếp tục khẳng định sự phát triển và tính cạnh tranh ngày càng cao của bóng đá nữ châu Phi.

Nguồn: FIFA

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