Tại Luân Đôn, Anh, một triển lãm ngọt ngào mang tên "Thành phố Bánh gừng" vừa chính thức khai mạc. Các nghệ nhân biến những công trình biểu tượng nổi tiếng ở Anh thành các tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn có thể ăn được.

Các mô hình kiến trúc làm từ bánh gừng đầy chi tiết được trưng bày tại triển lãm ở Luân Đôn, Anh

Được tổ chức thường niên bởi Bảo tàng Kiến trúc, sự kiện lần thứ 10 này quy tụ khoảng 50 mô hình tại Space House, Luân Đôn.

Với chủ đề "Hướng tới tương lai", triển lãm mời gọi các kiến trúc sư, nhà thiết kế vừa làm mới các công trình nổi tiếng theo phong cách hiện đại, vừa sáng tạo ra những kiến trúc hoàn toàn mới cho 100 năm tới.

Nổi bật trong số đó là "SpireHive" - mô hình tòa nhà chọc trời được hình dung có thể phát triển như một tổ ong, do kiến trúc sư Kasia Ziolkowska thiết kế và thực hiện. Cô chia sẻ rằng dự án này giúp kiến trúc trở nên gần gũi hơn, đặc biệt là với khán giả nhỏ tuổi.

Bà Melissa Woolford - Người sáng lập kiêm Giám đốc Bảo tàng Kiến trúc chia sẻ: "Chúng tôi nhìn lại những chủ đề xuyên suốt 10 năm qua – như tái sử dụng, chuyển đổi công năng, đưa thiên nhiên vào đô thị, hay chú trọng đến sức khỏe và sự an lạc - rồi tìm cách phát huy những ý tưởng đó cho 100 năm tiếp theo”.

Mô hình kiến trúc làm từ bánh gừng trưng bày tại triển lãm ở Luân Đôn, Anh, trước khu phố "Home Sweet Home" hợp tác cùng St Mungo's

Triển lãm cũng mang đậm tính nhân văn với khu phố bánh gừng mang tên "Home Sweet Home". Đây là sản phẩm hợp tác cùng tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư St Mungo's.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 3/1.