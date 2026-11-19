An Giang: Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, chú họ bị đâm tử vong

Chỉ từ mâu thuẫn trong một cuộc nhậu, một người đã mất mạng, người còn lại phải đối mặt với vòng lao lý. Ngày 18/11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Chau Phi, sinh năm 1996, trú xã Tri Tôn, về hành vi giết người.

Cán bộ điều tra Công an tỉnh An Giang lấy lời khai đối tượng Chau Phi (sinh năm 1996, trú xã Tri Tôn) – nghi phạm bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người sau mâu thuẫn từ cuộc nhậu

Nghệ An: Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi tắm biển

Liên quan đến vụ việc em học sinh bị đuối nước ở Nghệ An. Ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực đảo hòn Én, vùng biển Thiền Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, chiều 8/11, em T.Q.T 13 tuổi cùng nhóm 5 người bạn xuống khu vực bãi biển Cửa Lò tắm biển khi đó biển động mạnh, sóng lớn. Một lúc sau, T. không may bị sóng cuốn ra xa và mất tích.

Sau 10 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 100km

Giám đốc bị bắn ở Đồng Nai nguy kịch

Thông tin vụ Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà ở Đồng Nai bị bắn vào đầu tại phòng làm việc. Chiều ngày 18/11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nạn nhân hiện hôn mê sâu, tổn thương não nghiêm trọng, tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân 48 tuổi được đưa vào khoa cấp cứu tối ngày 17/11 với vết thương ở sọ não, hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn, thở máy, huyết áp không ổn định.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực theo dõi, hồi sức tích cực cho Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà (tỉnh Đồng Nai) đang hôn mê sâu, nguy kịch sau khi bị bắn vào đầu tại phòng làm việc

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 19/11/2026.