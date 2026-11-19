An Giang: Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, chú họ bị đâm tử vong
Chỉ từ mâu thuẫn trong một cuộc nhậu, một người đã mất mạng, người còn lại phải đối mặt với vòng lao lý. Ngày 18/11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Chau Phi, sinh năm 1996, trú xã Tri Tôn, về hành vi giết người.
Nghệ An: Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi tắm biển
Liên quan đến vụ việc em học sinh bị đuối nước ở Nghệ An. Ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực đảo hòn Én, vùng biển Thiền Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, chiều 8/11, em T.Q.T 13 tuổi cùng nhóm 5 người bạn xuống khu vực bãi biển Cửa Lò tắm biển khi đó biển động mạnh, sóng lớn. Một lúc sau, T. không may bị sóng cuốn ra xa và mất tích.
Giám đốc bị bắn ở Đồng Nai nguy kịch
Thông tin vụ Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà ở Đồng Nai bị bắn vào đầu tại phòng làm việc. Chiều ngày 18/11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nạn nhân hiện hôn mê sâu, tổn thương não nghiêm trọng, tình trạng nguy kịch.
Bệnh nhân 48 tuổi được đưa vào khoa cấp cứu tối ngày 17/11 với vết thương ở sọ não, hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn, thở máy, huyết áp không ổn định.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 19/11/2026.