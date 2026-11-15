Dùng đất sét che biển số xe máy để né camera giao thông | 60 Giây Trưa ngày 15/11/2026

Dùng đất sét che biển số xe máy để né camera giao thông

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một nam thanh niên có hành vi dùng đất sét che lấp biển số xe mô tô nhằm né tránh sự giám sát của camera giao thông.

Cán bộ Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) kiểm tra, lập biên bản xử lý nam thanh niên dùng đất sét che lấp biển số xe mô tô trên tuyến Quốc lộ 1A nhằm né camera giám sát giao thông.

Đắk Lắk: Tìm bị hại vụ lừa đảo đầu tư vàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Sáng 14/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền" trên không gian mạng, liên quan đến hình thức kêu gọi đầu tư vàng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk họp triển khai công tác điều tra và thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền qua hình thức kêu gọi đầu tư vàng trên không gian mạng

Tìm thấy thi thể du khách Kuwait mất liên lạc nhiều ngày ở Sa Pa

Khu vực địa hình vách đá hiểm trở trên đường lên đèo Ô Quý Hồ (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), nơi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam du khách quốc tịch Kuwait sau 6 ngày mất liên lạc

Sau 6 ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Khalid Aldawoud (51 tuổi, quốc tịch Kuwait) tại khu vực đường lên đèo Ô Quý Hồ, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Trưa - Ngày 15/11/2026.