A.I. trở thành trợ thủ nâng cao năng suất

Theo khảo sát của PwC, 83% người lao động tại Việt Nam đã sử dụng A.I. trong công việc, trong đó 38% sử dụng A.I. tạo sinh hằng ngày. Đáng chú ý, 90% người dùng cho biết công nghệ này giúp cải thiện năng suất và chất lượng công việc.

Đội ngũ kỹ thuật viên vận hành và kiểm tra linh kiện trên dây chuyền sản xuất hiện đại, thể hiện sự kết hợp giữa nguồn nhân lực chất lượng cao và công nghệ tự động hóa nhằm tối ưu quy trình và nâng cao năng suất lao động

Tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, A.I. đã được ứng dụng hơn 2 năm để tiếp nhận, xử lý và phân tích dữ liệu khách hàng, từ đó đề xuất các tour phù hợp với nhu cầu từng người. Công nghệ này còn hỗ trợ nhiều công việc hành chính như nhập liệu, viết bài, tổng hợp và phân tích dữ liệu.

Sau khi ứng dụng A.I., doanh nghiệp có thể xử lý khối lượng công việc lớn hơn với nguồn nhân lực tinh gọn. Dù cắt giảm gần 50% nhân sự, đội ngũ còn lại vẫn có thể đảm nhận khối lượng công việc gấp đôi nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương - Chủ tịch Golden Smile Corporation

Trong lĩnh vực giao nhận, với quy mô xử lý hơn 1 triệu đơn hàng mỗi ngày, A.I. góp phần giảm các thao tác thủ công, rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả điều phối, giao hàng.

Kỹ sư công nghệ lập trình và phân tích dữ liệu bản đồ số với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thông tin, tăng độ chính xác và nâng cao hiệu quả ra quyết định

Bà Nguyễn Thị Phượng - Giám đốc Truyền thông J&T Express, nhận định A.I. giúp người lao động giảm bớt những công việc lặp lại, tăng tốc độ xử lý dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. Đặc biệt, ứng dụng A.I. trong nhận diện địa chỉ thông minh giúp quá trình vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và chính xác hơn.

Người lao động cần thay đổi để làm chủ công nghệ A.I.

Tuy mang lại nhiều lợi ích, việc ứng dụng A.I. cũng đòi hỏi doanh nghiệp thay đổi cách quản trị và tổ chức công việc. Theo ông Ngô Nghị Cương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư C+, doanh nghiệp cần bắt đầu từ việc thay đổi tư duy lãnh đạo, mô hình quản lý và quy trình vận hành; đồng thời hệ thống hóa dữ liệu trước khi triển khai A.I.

Nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp du lịch, giao nhận và công nghệ chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) để xử lý dữ liệu, tối ưu quy trình vận hành và phối hợp làm việc nhóm, góp phần rút ngắn thao tác thủ công và nâng cao năng suất lao động

Ông Ngô Nghị Cương: “Doanh nghiệp cần trao quyền cho nhân viên, giúp họ hiểu cách làm việc cùng A.I. . Bởi vẫn có những công việc công nghệ không thể thay thế, như gặp gỡ khách hàng, thấu hiểu nhu cầu thực tế, đưa ra giải pháp phù hợp và chịu trách nhiệm với các đề xuất”.

A.I. đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của doanh nghiệp và cơ cấu công việc trên thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, khả năng làm chủ công nghệ, tư duy linh hoạt và phát huy những năng lực riêng của con người sẽ là yếu tố quan trọng để người lao động thích ứng, đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động.