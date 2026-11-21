Tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn". Chương trình là dịp để các nhà báo, chuyên gia và đại diện các đơn vị trao đổi về yêu cầu nhân lực báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ.

Tọa đàm tập trung trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực báo chí

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề chính: yêu cầu thực tiễn đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên chuyển đổi số và AI; đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng đào tạo thực chiến; cơ chế liên kết bồi dưỡng giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các tòa soạn và tổ chức Hội.

Các đại biểu chia sẻ về yêu cầu mới đối với đội ngũ người làm báo trong kỷ nguyên số

Ở nhóm vấn đề thứ nhất, các ý kiến tập trung phân tích khoảng cách về kỹ năng số của phóng viên, biên tập viên. Trong đó, yêu cầu ứng dụng AI, tự động hóa và báo chí dữ liệu cần đi đôi với quản trị rủi ro, bảo đảm đạo đức nghề nghiệp trên môi trường số.

Đối với nội dung đổi mới đào tạo, các đại biểu đề xuất xây dựng chương trình bồi dưỡng ngắn hạn linh hoạt, phù hợp với từng nhóm kỹ năng và nhu cầu thực tế. Hoạt động đào tạo cần tăng cường thực hành, tích hợp công cụ số và AI vào bài giảng, kết hợp kiến thức lý thuyết với thao tác kỹ thuật và yêu cầu tác nghiệp tại cơ quan báo chí.

Ứng dụng AI và công nghệ số là một trong những nội dung được quan tâm tại chương trình

Các ý kiến cũng nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế liên kết giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các tòa soạn và tổ chức Hội. Theo đó, chương trình bồi dưỡng cần được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của từng cơ quan báo chí, địa phương; đồng thời tổ chức các khóa đào tạo tại chỗ, biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn, sổ tay thực hành nghiệp vụ để học viên thuận lợi tra cứu, vận dụng vào công việc.

Nhiều ý kiến đề xuất đổi mới phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng tăng cường thực hành

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, các nhà báo cho rằng báo chí cần đổi mới cách tiếp cận, lựa chọn những vấn đề thiết thực và chuyển tải thông tin chính thống thành các sản phẩm phù hợp với đặc điểm của từng nền tảng truyền thông.

Để đáp ứng yêu cầu này, cần tăng cường phối hợp giữa Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo; từng bước đưa kiến thức công nghệ, kỹ năng truyền thông số vào chương trình bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên.

Tọa đàm góp phần định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

Những nội dung trao đổi tại tọa đàm góp phần định hướng đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo hướng thiết thực, linh hoạt và sát với yêu cầu tác nghiệp. Qua đó, hỗ trợ đội ngũ người làm báo thích ứng với môi trường truyền thông số, khai thác hiệu quả công nghệ mới nhưng vẫn bảo đảm chất lượng thông tin và đạo đức nghề nghiệp.



