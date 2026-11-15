A.I. mở rộng không gian sáng tạo cho các nhà làm phim Việt

Trí tuệ nhân tạo (A.I.) đang từng bước tham gia vào quá trình sản xuất phim, mở rộng khả năng hiện thực hóa những ý tưởng điện ảnh. Không chỉ hỗ trợ các công đoạn kỹ thuật, A.I. còn tạo điều kiện để các nhóm sáng tạo thử nghiệm phương thức làm phim mới, đặc biệt khi nguồn lực về kinh phí và nhân sự còn hạn chế.

A.I. mở rộng khả năng sáng tạo trong sản xuất phim

Từ xây dựng hình ảnh nhân vật, thiết kế bối cảnh đến thể hiện những ý tưởng trên kịch bản, A.I. đang mang đến thêm lựa chọn cho các nhà làm phim. Những công đoạn vốn đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận sản xuất nay có thể được hỗ trợ bằng các công cụ công nghệ, giúp ê-kíp chủ động hơn trong quá trình thử nghiệm hình ảnh.

Công nghệ A.I. mở thêm lựa chọn cho các ê-kíp trong quá trình xây dựng nhân vật, bối cảnh và hiện thực hóa ý tưởng điện ảnh

Một trong những dự án khai thác công nghệ này là “Dân chơi không sợ ma trơi”. Trong quá trình thực hiện, nhóm sản xuất ứng dụng A.I. để xây dựng hình ảnh và hiện thực hóa ý tưởng điện ảnh, qua đó tìm kiếm những cách thể hiện mới cho tác phẩm.

Tuy nhiên, việc tạo ra hình ảnh bằng A.I. không đồng nghĩa với việc công nghệ có thể thay thế toàn bộ quá trình sáng tạo. Những yếu tố như biểu cảm, chuyển động và sự nhất quán của nhân vật vẫn cần được con người kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh qua nhiều lần thử nghiệm. Để hình ảnh đáp ứng yêu cầu nghệ thuật, người thực hiện phải kết hợp kiến thức điện ảnh với khả năng vận hành công cụ kỹ thuật.

Việc ứng dụng A.I. trong sản xuất phim đòi hỏi sự kết hợp giữa khả năng vận hành công nghệ và tư duy sáng tạo của con người

Thông qua quá trình thử nghiệm được đề cập trong phóng sự, đạo diễn Khoa Nguyễn cùng những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung bằng A.I. cho thấy vai trò của con người trong việc định hướng và hoàn thiện sản phẩm. Công nghệ có thể hỗ trợ tạo dựng hình ảnh, nhưng việc lựa chọn cách thể hiện phù hợp vẫn phụ thuộc vào tư duy của người làm phim.

Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng và giảm bớt một số hạn chế về kinh phí, nhân lực cũng mở thêm cơ hội cho các ê-kíp trẻ. Sự tham gia của những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung A.I. như Lucas A.I. và YouA.I. Studio phản ánh những hướng tiếp cận công nghệ mới trong quá trình sản xuất hình ảnh.

Đào tạo nhân lực điện ảnh trước yêu cầu làm chủ công nghệ A.I.

Sự phát triển của A.I. không chỉ làm thay đổi phương thức sản xuất mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác đào tạo nhân lực điện ảnh. Khi các công cụ kỹ thuật ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo, người làm phim cần có khả năng kết hợp kiến thức chuyên môn, tư duy nghệ thuật và kỹ năng sử dụng công nghệ.

Sự phát triển của A.I. đặt ra yêu cầu đổi mới đào tạo nhân lực điện ảnh, chú trọng cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm chủ công nghệ

Theo đó, việc đào tạo không thể chỉ dừng lại ở hướng dẫn thao tác với công cụ A.I.. Người học còn cần được trang bị khả năng đánh giá chất lượng hình ảnh, kiểm soát tính nhất quán của nhân vật và lựa chọn phương thức thể hiện phù hợp với nội dung tác phẩm.

Cùng với những chuyển động về công nghệ, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng các hoạt động giới thiệu và quảng bá điện ảnh. Từ ngày 22 đến 24/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa Thành phố. Trong đó, Tuần phim Bối cảnh TP. Hồ Chí Minh giới thiệu những tác phẩm mang dấu ấn về không gian, con người và đời sống đô thị.

Hoạt động này góp phần đưa các tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với công chúng, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa và hình ảnh đô thị được thể hiện qua ngôn ngữ điện ảnh.

Dù vậy, trong bối cảnh công nghệ ngày càng mở rộng khả năng sản xuất, A.I. vẫn đóng vai trò là công cụ hỗ trợ. Để tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, mang bản sắc riêng và kết nối với cảm xúc khán giả, yếu tố quyết định vẫn là tư duy nghệ thuật, trải nghiệm thực tế và dấu ấn sáng tạo của người làm phim.