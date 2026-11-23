Sản phẩm chính thức ra mắt tại Việt Nam, phân phối qua hệ thống bán hàng của hãng và các đối tác trên toàn quốc với giá bán lẻ tham khảo từ 29.990.000 VNĐ

ADO E-bike chính thức giới thiệu ADO A30 Air tại Việt Nam, bổ sung một lựa chọn xe đạp trợ lực điện mang phong cách thể thao vào danh mục sản phẩm của thương hiệu. Với thiết kế năng động và công nghệ trợ lực thông minh, A30 Air hướng đến những người yêu thích đạp xe và muốn kết hợp vận động với nhu cầu di chuyển hàng ngày.

ADO E-bike: Đa dạng lựa chọn cho từng phong cách đạp xe

Thị trường xe đạp trợ lực điện ngày càng đa dạng với nhiều thiết kế và tính năng khác nhau. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, dòng xe này còn mang đến một cách kết hợp giữa di chuyển, vận động và tận hưởng cuộc sống. Mỗi người dùng có những ưu tiên riêng khi lựa chọn một mẫu xe. Có người đề cao sự tiện lợi khi di chuyển trong thành phố, có người cần thiết kế gấp gọn để dễ dàng mang theo, trong khi những người khác quan tâm nhiều hơn đến cảm giác lái và trải nghiệm đạp xe.

ADO A30 Air sở hữu thiết kế mang phong cách thể thao hiện đại, sử dụng khung hợp kim nhôm với trọng lượng khoảng 21 kg

Hiểu được sự khác biệt đó, ADO E-bike phát triển danh mục sản phẩm với nhiều thiết kế và phong cách sử dụng khác nhau. Các dòng A20, A28 hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị, trong khi những mẫu xe gấp gọn phù hợp với người dùng có không gian lưu trữ hạn chế hoặc cần sự linh hoạt khi kết hợp nhiều phương thức di chuyển. Với ADO A30 Air, ADO E-bike bổ sung một lựa chọn mang phong cách thể thao mạnh mẽ và thiết kế hiện đại, hướng đến những người yêu thích vận động và muốn trải nghiệm đạp xe nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày.

ADO A30 Air: Phong cách thể thao trong từng trải nghiệm

ADO A30 Air mang phong cách thể thao rõ nét qua thiết kế mạnh mẽ và hướng đến những người yêu thích vận động. Mẫu xe phù hợp với những ai muốn kết hợp việc di chuyển hàng ngày với trải nghiệm đạp xe, từ những cung đường quen thuộc trong thành phố đến các chuyến khám phá vào cuối tuần.

ADO A30 Air phù hợp cho cả việc di chuyển hàng ngày trong thành phố lẫn các chuyến khám phá vào cuối tuần

Điểm nhấn công nghệ của A30 Air là hệ thống trợ lực điện sử dụng cảm biến mô-men xoắn (Torque Sensor), ghi nhận lực đạp của người dùng và điều chỉnh mức hỗ trợ tương ứng. Nhờ đó, hệ thống phản hồi theo từng nhịp đạp, mang lại cảm giác vận hành tự nhiên và giúp người lái chủ động kiểm soát quá trình đạp xe. Bên cạnh đó, hệ thống truyền động dây curoa giúp xe vận hành êm ái, sạch sẽ và giảm nhu cầu bảo dưỡng thường xuyên. A30 Air sử dụng khung hợp kim nhôm, có trọng lượng khoảng 21 kg, cùng hệ thống phanh đĩa thủy lực hỗ trợ kiểm soát tốc độ và giảm tốc hiệu quả.

Với ADO A30 Air, công nghệ trợ lực đóng vai trò hỗ trợ thay vì thay thế sức đạp của người dùng, giúp mỗi người linh hoạt điều chỉnh mức độ vận động theo thể trạng và nhu cầu cá nhân.

ADO A30 Air chính thức có mặt tại Việt Nam

ADO A30 Air được phân phối tại Việt Nam thông qua hệ thống bán hàng và các đối tác phân phối chính thức, bao gồm AEON Bicycle Shop, FPT Shop, Điện Máy Xanh cùng mạng lưới đại lý trên toàn quốc, với mức giá bán lẻ tham khảo từ 29.990.000 VNĐ.

Mẫu xe trang bị hệ thống trợ lực điện sử dụng cảm biến mô-men xoắn (Torque Sensor), kết hợp truyền động dây curoa giúp xe vận hành êm ái, sạch sẽ và giảm nhu cầu bảo dưỡng

Đại diện ADO E-bike Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi người dùng đều có thể tìm thấy mẫu xe phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình. Với A30 Air, ADO E-bike mang đến một lựa chọn dành riêng cho những người yêu thích phong cách đạp xe thể thao, kết hợp giữa cảm giác vận động và sự hỗ trợ từ công nghệ trợ lực điện. Chúng tôi hy vọng sản phẩm sẽ góp phần giúp hoạt động đạp xe trở thành một phần thú vị trong cuộc sống hằng ngày".



