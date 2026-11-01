9 đối tượng bị bắt vì làm giả giấy tờ, tài liệu quy mô lớn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố về tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Phòng Cảnh sát kinh tế xác định một đường dây Làm, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công giữa các đối tượng trực tiếp Làm, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ tài liệu giả.

Hiện trường thực hiện các hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu với quy mô lớn

Lực lượng Công an từng bước làm rõ phương thức tổ chức, quy luật hoạt động của đường dây; xác định vai trò của các đối tượng chủ mưu, xác định được các địa điểm phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ, tài liệu. Đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Nhật Vũ (SN, 1990, trú tại phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh). Các loại giấy tờ giả được các đối tượng làm rất tinh vi, với mắt thường sẽ khó phát hiện được.

Ngày 15/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động giao nhận tài liệu giả. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện và tài liệu liên quan đến hoạt động Làm giấy tờ giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu giả, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác…; qua đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 09 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 09 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Hồ Chí Minh kêu gọi những cá nhân đã từng liên hệ đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin và hợp tác làm rõ vụ việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả” để thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự. Trường hợp sử dụng tài liệu giả cấu thành tội phạm khác thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng.



