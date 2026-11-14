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Thể thao

4 quốc gia giành HCV đầu tiên tại Olympic trẻ 2026

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Venezuela, Puerto Rico, Ấn Độ và Vương quốc Anh cùng giành những tấm HCV đầu tiên tại Đại hội Thể thao Olympic trẻ Dakar 2026 ở môn quyền Anh.

Bốn quốc gia giành HCV đầu tiên tại Olympic trẻ 2026 - Ảnh 1.
Bốn quốc gia giành HCV đầu tiên tại Olympic trẻ 2026 - Ảnh 2.

Grenyelis Garcia giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 và đoạt HCV

Ở chung kết hạng cân 51kg nữ, võ sĩ Grenyelis Garcia của Venezuela thể hiện sự vượt trội trước Gular Huseynova của Azerbaijan. Cả ba hiệp đấu đều được trọng tài chấm điểm nghiêng về Garcia, giúp cô giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 và đoạt HCV.

Ở nội dung nam, trận chung kết sớm nhất trong ngày mang về tấm HCV đầu tiên cho Ấn Độ tại Dakar 2026. Võ sĩ Ambekar Meetei Lairenlakpam vượt qua Kristian Jubani của Ireland ở hạng cân 50kg. Trước hiệp cuối, điểm số của hai võ sĩ vẫn cân bằng. Tuy nhiên, màn bứt phá trong hiệp đấu quyết định giúp Lairenlakpam giành chiến thắng sít sao 3-2.

Bốn quốc gia giành HCV đầu tiên tại Olympic trẻ 2026 - Ảnh 3.
Bốn quốc gia giành HCV đầu tiên tại Olympic trẻ 2026 - Ảnh 4.

Venezuela, Puerto Rico, Ấn Độ và Vương quốc Anh cùng giành những tấm HCV đầu tiên tại Đại hội Thể thao Olympic trẻ Dakar 2026 ở môn quyền Anh

Tấm HCV đầu tiên của Puerto Rico đến từ võ sĩ Jesfred Joel Torres Santiago ở chung kết hạng cân 60kg nam. Anh thi đấu bùng nổ trong hiệp cuối, trước khi đánh bại Siwa Chainarong của Thái Lan bằng knock-out kỹ thuật khi trận đấu còn 55 giây.

Khép lại buổi thi đấu là trận chung kết hạng cân 70kg nam. Michael Maughan mang về tấm HCV đầu tiên cho Vương quốc Anh sau khi vượt qua Bibarys Ashirbay của Kazakhstan với tỷ số 4-1 bằng quyết định không đồng thuận của trọng tài.

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