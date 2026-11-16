3M Pro Shop đầu tiên tại Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động

Dấu mốc từ chứng nhận đến hoạt động dịch vụ

Trong khuôn khổ Experience Day 2026, Minh Thành Auto đón nhận chứng nhận 3M Pro Shop với sự tham dự của đại diện 3M Việt Nam, 365 Group, khách hàng và đối tác. Đây là mốc chính thức ra mắt mô hình 3M Pro Shop tại đơn vị, trên nền tảng 16 năm xây dựng và phát triển trong lĩnh vực dịch vụ ô-tô.

Đại diện ngành hàng Personal Auto của 3M Việt Nam tham dự chương trình gồm bà Lương Khánh Như – Activation Marketing và bà Lê Thanh Nga – Sales Representative. Phía 365 Group có ông Bùi Hùng Việt, CEO & Founder, Chương trình kết hợp hoạt động trao chứng nhận với tư vấn và trải nghiệm sản phẩm dành cho khách hàng.

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng chứng nhận tại Experience Day 2026

Bên cạnh chứng nhận dành cho cửa hàng, đội ngũ nhân viên của Minh Thành Auto cũng được trao chứng nhận kỹ thuật viên đạt chuẩn của 3M Pro Shop. Hoạt động này là yếu tố khẳng định chất lượng tay nghề của đội ngũ kỹ thuật về tiêu chuẩn thi công, am hiểu sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

Với khách hàng, giá trị được thể hiện qua từng khâu như: tiếp nhận nhu cầu, tư vấn lựa chọn đúng sản phẩm và thi công hoàn thiện là mục tiêu hàng đầu mà 3M Pro Shop – Minh Thành Auto đề ra.

Tiếp nối mô hình từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác

Trước Thanh Hóa, mô hình 3M Pro Shop và 3M Training Center được đưa vào vận hành tại TP. Hồ Chí Minh ngày 20/6/2026. Đến ngày 15/9/2026, 3M Pro Shop – Auto365 Biên Hòa chính thức hoạt động tại Đồng Nai. Mốc ra mắt 3M Pro Shop – Minh Thành Auto nối tiếp nhằm khẳng định mô hình được phát triển rất mạnh mẽ trên khắp cả nước.

Trong hệ sinh thái 3M | 365Group, 3M Pro Shop được phát triển theo hướng cao cấp như: tư vấn, trải nghiệm và thi công các giải pháp ô tô của 3M theo tiêu chuẩn quốc tế. Tại Thanh Hóa, mô hình được triển khai trên nền tảng hoạt động của Minh Thành Auto, đưa sản phẩm và dịch vụ đến trực tiếp khách hàng trong khu vực.

Đội ngũ kỹ thuật viên Minh Thành Auto chụp ảnh cùng chứng nhận tại chương trình ra mắt 3M Pro Shop

Từ nhu cầu sử dụng đến lựa chọn sản phẩm

3M Pro Shop – Minh Thành Auto hiện cung cấp ba nhóm sản phẩm gồm phim cách nhiệt ô-tô, phim bảo vệ sơn PPF và Wrap Film 3M. Mỗi nhóm giải quyết một nhu cầu riêng, từ kiểm soát nhiệt qua kính, bảo vệ bề mặt đến thay đổi diện mạo xe.

Với phim cách nhiệt, việc tư vấn cần xuất phát từ vị trí kính và điều kiện sử dụng phương tiện. Chủ xe có thể tìm hiểu đặc tính sản phẩm, độ truyền sáng và phương án lựa chọn cho kính lái, kính sườn, kính hậu. Đây là những thông tin giúp khách hàng cân nhắc giữa nhu cầu chống nóng, khả năng quan sát và ngân sách.

PPF hướng đến nhu cầu bảo vệ bề mặt sơn xe. Khi lựa chọn, khách hàng cần được giải thích về phạm vi thi công, tình trạng bề mặt và hướng dẫn chăm sóc sau khi dán. Phương án phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu bảo vệ từng khu vực hoặc diện tích lớn hơn trên phương tiện.

Wrap Film 3M bổ sung lựa chọn cá nhân hóa ngoại thất thông qua màu sắc và hiệu ứng bề mặt. Cùng với việc xem mẫu, chủ xe cần trao đổi về diện mạo mong muốn, phạm vi thực hiện và cách bảo quản vật liệu. Sự phân biệt giữa Wrap Film và PPF giúp khách hàng hiểu đúng mục đích sử dụng trước khi lựa chọn.

Không gian dịch vụ 3M Pro Shop – Minh Thành Auto tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Trải nghiệm công nghệ, kết nối khách hàng

Tại Experience Day 2026, khách hàng được trải nghiệm phim cách nhiệt và PPF 3M qua các bộ trải nghiệm thự tế, trao đổi cùng đại diện thương hiệu 3M và tham quan không gian dịch vụ. Việc quan sát và trải nghiệm trực tiếp giúp khách hàng dễ dàng đặt câu hỏi và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng xe.

Bên cạnh trải nghiệm sản phẩm, chương trình còn có hoạt động giao lưu, vòng quay may mắn và nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách tham dự.

Minh Thành Auto cam kết cung cấp sản phẩm 3M chính hãng, tổ chức thi công chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ. Việc đón nhận chứng nhận 3M Pro Shop gắn với định hướng phát triển đội ngũ kỹ thuật viên, hoàn thiện quy trình dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng.

Với người sử dụng ô tô tại Thanh Hóa, 3M Pro Shop – Minh Thành Auto là điểm đến hàng đầu khi sử dụng các sản phẩm 3M và cá nhân hóa phương tiện theo nhu cầu ngay tại địa phương.

Thông tin truy cập tại: https://www.3m.com.vn/3M/vi_VN/car-personalization-vn/support/find-an-installer/