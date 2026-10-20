TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng sản xuất hoa, cây kiểng 2,5 - 3,5%/năm

Đẩy mạnh nông nghiệp đô thị công nghệ cao, kỳ vọng ngành hoa, cây kiểng đạt 14.000 tỷ đồng vào năm 2030

Hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị bền vững, TP. Hồ Chí Minh tập trung khai thác tiềm năng của ngành hoa, cây kiểng để nâng tầm giá trị sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu. Để hiện thực hóa mục tiêu đạt giá trị sản xuất từ 12.000 đến 14.000 tỷ đồng vào năm 2030, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chú trọng nâng chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt thị hiếu của thị trường.

Đầu tư hạ tầng và sản xuất hướng hữu cơ

Hợp tác xã hoa lan Huyền Thoại tại xã An Nhơn Tây hiện quy tụ 8 thành viên với diện tích canh tác khoảng 25 ha. Tập trung phát triển giống lan Mokara cắt cành, hợp tác xã chú trọng đầu tư hạ tầng và đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị kinh tế cho sản phẩm.

Theo bà Trịnh Nguyễn Anh Thư - Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã hoa lan Huyền Thoại, xã An Nhơn Tây, TP. Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đã chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống nhà lưới cùng các trang thiết bị hiện đại như hệ thống nước tưới và phun xịt thuốc tự động. Nhờ đó, sản phẩm hoa lan không chỉ đáp ứng ổn định nhu cầu của thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang thị trường Campuchia.

Với 74% diện tích là đất nông nghiệp, xã đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại, cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, địa phương kết hợp với các nhà vườn sinh thái để phát triển du lịch cộng đồng. Ông Phạm Văn Luân - Phó Trưởng phòng Hạ tầng, xã An Nhơn Tây, TP. Hồ Chí Minh

Theo ông Trần Thanh Trường - nông dân trồng lan tại xã An Nhơn Tây, TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ tình hình tiêu thụ sản phẩm hiện khá ổn định khi thương lái chủ động đến tận vườn thu mua. Để nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng tới mở rộng diện tích sản xuất, ông Trường cho biết sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc vườn lan, đồng thời tích cực chủ động học hỏi các kỹ thuật canh tác tiến bộ từ những đợt chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức.

Nhằm nâng cao hiệu quả canh tác và mở rộng thị phần, nông dân TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên nhiều loại hoa, cây kiểng. Giải pháp này giúp đưa sản phẩm tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả hơn với người tiêu dùng.



Nông dân TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên nhiều loại hoa, cây kiểng

Ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử

Tôi đang ứng dụng hệ thống tưới tự động công với châm phân và tưới hàng ngày cho vườn mai khoảng 2ha của tôi. Hệ thống sẽ lưu trữ toàn bộ dữ liệu của vườn mai theo thời gian thực. Cứ mỗi 5 phút, các chỉ số như độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng và hàm lượng dinh dưỡng trong đất sẽ được tự động cập nhật, theo dõi liên tục 24/7, suốt 365 ngày trong năm.



ng Bùi Ngọc Đức - Hội Nông dân xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh

Theo chị Trần Thị Hồng - Chủ cơ sở Dừa Bonsai Thanh Tùng, xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh, cho rằng việc phụ thuộc vào kênh hội chợ, triển lãm trước đây khiến nguồn khách hàng chỉ mang tính thời điểm. Việc chủ động chuyển đổi sang kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử và bán hàng qua livestream đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Giải pháp này không chỉ mở rộng tệp khách hàng trong nước mà còn giúp cơ sở tiếp cận và nhận đơn đặt hàng từ cả khách quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2030, diện tích canh tác hoa, cây kiểng đạt khoảng 2.960 ha. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng tỷ lệ diện tích ứng dụng từ 35% năm 2026 lên 65% vào năm 2030.



