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Văn hóa - Giải trí

108 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí vì sự nghiệp phát triển văn hóa năm 2026

HOÀNG VIỆT, KIM NGỌC
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(HTV) - Chiều ngày 2/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chấm Chung khảo Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ 4". Từ 1.555 bài dự thi, Hội đồng đã chọn ra 108 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Số lượng hồ sơ kỷ lục với 108 tác phẩm báo chí lọt vào chung khảo

Sau quá trình thẩm định và làm việc nghiêm túc, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 108 tác phẩm chất lượng nhất từ tổng số 1.555 tác phẩm gửi về dự thi năm nay. Các tác phẩm tranh tài ở vòng chung khảo trải dài trên nhiều loại hình báo chí, bao gồm 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 18 tác phẩm báo ảnh.

Hội đồng sơ khảo chọn 108 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí vì sự nghiệp phát triển văn hóa năm 2026 - Ảnh 1.

Hội đồng chung khảo đánh giá, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất từ 108 tác phẩm

Điểm sáng của các tác phẩm báo chí dự thi năm 2026

Theo đánh giá từ Hội đồng chấm giải, các tác phẩm năm 2026 phản ánh đa dạng và sâu sắc những chủ đề then chốt của ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nhiều tuyến bài tập trung phân tích các bài toán lớn như phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, bảo tồn di sản, chuyển đổi số, bảo vệ bản quyền và xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam.

Hội đồng sơ khảo chọn 108 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí vì sự nghiệp phát triển văn hóa năm 2026 - Ảnh 2.

Các tác phẩm báo chí dự thi trưng bày tại phiên chấm giải chung khảo

Bên cạnh việc thẳng thắn chỉ ra những gánh nặng về cơ chế, chính sách hay nguồn lực, nhiều dòng bài báo chí đã chủ động đề xuất các giải pháp đột phá nhằm phát huy tối đa giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/11/2026 tại Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.

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