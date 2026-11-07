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Kinh tế

10 năm ngày văn hoá doanh nghiệp Việt Nam - Cùng nhìn lại để kiến tạo tương lai

HOÀNG YẾN
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(HTV) - Mười năm trước, ngày 10/11 được chọn là Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam. Mười năm qua, nhiều doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã biến văn hoá từ khẩu hiệu thành cách làm việc hằng ngày: giữ chữ tín, tôn trọng con người, dám đổi mới và không ngừng học hỏi.

Bước vào giai đoạn mới, doanh nghiệp đứng trước nhiều câu hỏi lớn: trong biến động, điều gì cần giữ, điều gì phải đổi? Làm sao để văn hoá giúp thực thi chiến lược, gắn kết đội ngũ và trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững?

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Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “Văn hóa kiến tạo tương lai” sẽ diễn ra vào sáng 10/11 tại HTV, kết hợp ra mắt Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phiên bản truyền hình

Nhằm tìm kiếm những giải pháp chiến lược và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) chính thức tổ chức Hội thảo Văn hóa Doanh nghiệp TP.HCM năm 2026 với chủ đề "Văn hóa kiến tạo tương lai". 

Tại hội thảo, các doanh nhân, chuyên gia và lãnh đạo hiệp hội sẽ chia sẻ những câu chuyện văn hoá có thật từ doanh nghiệp, với các mô hình áp dụng được cho mọi quy mô. Cũng tại đây, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn chính thức lên sóng truyền hình, tiếp tục hành trình "Đồng hành cùng doanh nhân – Kết nối giá trị – Kiến tạo tương lai".

THÔNG TIN SỰ KIỆN:

Thời gian: 8:30 – 11:00 | Thứ Ba, ngày 10/11/2026

Địa điểm: Lầu 14, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (14 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh)

Cổng đăng ký tham dự: Link


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