TP. Hồ Chí Minh tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị tháo gỡ nhiều vướng mắc

Với hơn 4.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nghiệp này đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh, nhiều đơn vị vẫn gặp khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, chính sách thuế, quy định về lao động, đất đai và điều kiện triển khai dự án.

Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 diễn ra ngày 5/11

Tại Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cùng đại diện các sở, ngành đã lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố khẳng định mong muốn tiếp nhận những ý kiến cởi mở, thiết thực từ doanh nghiệp Hàn Quốc, không chỉ về các khó khăn còn tồn đọng mà còn về công tác quy hoạch, quản lý và vận hành đô thị, chuyển đổi xanh, giao thông công cộng. Các sở, ngành được đề nghị trực tiếp ghi nhận, xử lý và phản hồi những đề xuất của doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh cũng cho rằng, những thủ tục chậm trễ hoặc khác biệt trong cách áp dụng quy định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư, kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp mong muốn các vấn đề có thể giải quyết sớm được xử lý kịp thời; những nội dung cần nghiên cứu thêm cần có phương án phối hợp và lộ trình cụ thể.

Đề xuất lộ trình xử lý, tránh phát sinh chi phí cho doanh nghiệp

Một trong những nội dung đáng chú ý được Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) kiến nghị là thống nhất công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hạn chế tình trạng kiểm tra trùng lặp gây tốn kém thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Đối với chủ trương di dời nhà máy khỏi khu vực nội đô, đại diện KOCHAM đề xuất thành phố xây dựng lộ trình từ 3 đến 5 năm để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị. Đồng thời, cần xem xét các chính sách hỗ trợ về vốn vay và chi phí đi lại cho người lao động bị ảnh hưởng.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp tham dự hội nghị

Trước những kiến nghị này, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ lắng nghe sang hành động cụ thể. Theo đó, đối với những nội dung đã thống nhất hướng giải quyết, các sở, ngành phải cập nhật tiến độ xử lý trong vòng 15 ngày làm việc.

Trường hợp chưa thể giải quyết dứt điểm, cơ quan chức năng cần thông tin rõ nguyên nhân, hướng xử lý và thời gian dự kiến hoàn thành. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều đơn vị, thành phố yêu cầu xác định rõ cơ quan chủ trì, tăng cường phối hợp, tránh tình trạng doanh nghiệp phải tự liên hệ nhiều nơi để giải quyết cùng một vấn đề.

TP. Hồ Chí Minh giới thiệu hơn 200 dự án mời gọi đầu tư

Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư hiện hữu, tại hội nghị, TP. Hồ Chí Minh cũng giới thiệu danh mục hơn 200 dự án mời gọi đầu tư thuộc 9 lĩnh vực. Trong đó, Thành phố tập trung thu hút nguồn lực vào các nhóm ngành công nghệ cao, đồng thời tiếp nhận thêm những đề xuất hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng và xây dựng.

Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị và lắng nghe các nội dung trao đổi

Thông qua hoạt động đối thoại trực tiếp, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, qua đó thúc đẩy các cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế giữa hai bên.



