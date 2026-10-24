Dàn nghệ sĩ nhìn lại những ngày vượt giới hạn bản thân | Sao Nhập Ngũ 2026

Mỗi nghệ sĩ một hành trình vượt qua giới hạn bản thân tại Sao Nhập Ngũ

Tập 11 Sao Nhập Ngũ 2026 dành thời lượng nhìn lại chặng huấn luyện của Văn Mai Hương, Thúy Ngân, Lê Trung Thành (Erik), Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Tuấn Dương và Châu Bùi tại Lữ đoàn 101. Mỗi người bước vào môi trường quân ngũ với những điểm mạnh, hạn chế và nỗi lo riêng, nhưng đều có cơ hội trải nghiệm những điều khác biệt so với cuộc sống thường ngày.

Với Văn Mai Hương, việc tham gia chương trình xuất phát từ mong muốn thử sức trong một môi trường hoàn toàn mới (Ảnh: Viettel Media)

Văn Mai Hương vốn quen với cuộc sống tự lập, vì vậy sinh hoạt chung cùng nhiều người xa lạ là một trải nghiệm đáng nhớ. Với nữ ca sĩ, âm nhạc trở thành cầu nối giúp cô nhanh chóng hòa nhập với đồng đội. Tuy nhiên, quá trình huấn luyện cũng đưa Văn Mai Hương đến những tình huống khó khăn, đặc biệt là khi cô bị thương ở tay trong nội dung thực hành dùng bộc phá đánh lô cốt. Dù rất sợ máu, nữ nghệ sĩ đã cố gắng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục nhiệm vụ.

Thúy Ngân đảm nhận vai trò đội trưởng nữ, vừa phối hợp các thành viên vừa thích nghi với kỷ luật và nhịp sinh hoạt trong môi trường quân đội (Ảnh: Viettel Media)

Thúy Ngân được các thành viên tín nhiệm giao vai trò đội trưởng nữ. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ cá nhân, cô còn phải phối hợp với đồng đội, thích nghi với nhịp sinh hoạt và những yêu cầu nghiêm túc của môi trường quân ngũ.

Minh Trang cũng là một trong những gương mặt có nhiều trải nghiệm đáng nhớ (Ảnh: Viettel Media)

Trong các thử thách đòi hỏi thể lực và sự kiên trì, Minh Trang từng gặp khó khăn, không giấu được cảm xúc nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành phần việc của mình. Những khoảnh khắc ấy cho thấy hành trình vượt giới hạn không phải lúc nào cũng dễ dàng, mà cần sự quyết tâm để tiếp tục sau những lần chưa thành công.

Quốc Trường và Erik dần thích nghi với nề nếp, kỷ luật quân đội qua hành trình huấn luyện (Ảnh: Viettel Media)

Với Quốc Trường và Trung Thành (Erik), quá trình huấn luyện giúp cả hai cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của tính kỷ luật trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh giữ nét điềm tĩnh, hài hước và thể hiện tinh thần nói được, làm được khi thực hiện nhiệm vụ. Châu Bùi cũng cho thấy sự nhanh nhẹn và tinh thần phối hợp trong các hoạt động tập thể.

Phan Mạnh Quỳnh và Châu Bùi nỗ lực hoàn thành các thử thách, thể hiện sự bình tĩnh, nhanh nhẹn và tinh thần phối hợp trong hành trình huấn luyện (Ảnh: Viettel Media)

Tuấn Dương trải qua những thử thách về thể lực nhưng vẫn cố gắng theo kịp đồng đội. Nỗ lực của từng thành viên, dù thể hiện theo những cách khác nhau, đã góp phần tạo nên hành trình nhiều cảm xúc của dàn nghệ sĩ.

Tuấn Dương gặp không ít khó khăn về thể lực nhưng vẫn nỗ lực vượt qua thử thách, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện (Ảnh: Viettel Media)

Tình đồng đội là điều đọng lại sau chặng huấn luyện Sao Nhập Ngũ

Nhìn lại những ngày trong quân ngũ, dàn nghệ sĩ không giấu được xúc động khi nhớ về hành trình với nhiều cung bậc cảm xúc, từ tự tin, thất vọng đến những khoảnh khắc vui vẻ và cả những giọt nước mắt. Qua từng thử thách, những người vốn xa lạ dần trở nên thân thiết, cùng sẻ chia khó khăn, động viên nhau và xây dựng tình đồng đội gắn bó.

Những khoảnh khắc sinh hoạt, tập luyện và hỗ trợ nhau vượt qua thử thách giúp các nghệ sĩ hiểu hơn về tinh thần tập thể. Mỗi người có thể gặp khó khăn ở những nội dung khác nhau, nhưng sự động viên của đồng đội trở thành nguồn khích lệ để họ tiếp tục cố gắng (Ảnh: Viettel Media)

Sau chặng huấn luyện tại đất liền, các chiến sĩ mới được trao chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện tại Lữ đoàn 101. Đây là dấu mốc ghi nhận quá trình rèn luyện, trước khi những người đủ điều kiện sức khỏe chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Sau chặng huấn luyện tại Lữ đoàn 101, các chiến sĩ háo hức hướng về Trường Sa, nơi đang chờ đón hành trình tiếp theo với những trải nghiệm và nhiệm vụ đặc biệt (Ảnh: Viettel Media)

Sao Nhập Ngũ 2026 cho thấy sự trưởng thành không chỉ nằm ở khả năng hoàn thành các bài tập, mà còn ở cách mỗi người đối diện với giới hạn của bản thân, học cách sống trong tập thể và trân trọng những người đã cùng mình vượt khó.

Sao Nhập Ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=2AQw3S6IclQ