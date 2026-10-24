Chuyến tàu ra Trường Sa thiếu vắng Tuấn Dương | Sao Nhập Ngũ 2026

Sao Nhập Ngũ 2026: Tuấn Dương không đủ điều kiện sức khỏe để ra Trường Sa

Sau khi hoàn thành các nội dung huấn luyện tại Lữ đoàn 101, Sao Nhập Ngũ đưa các chiến sĩ mới bước vào đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện, nhằm đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước chuyến hải trình dài ngày, trong điều kiện sinh hoạt và chăm sóc y tế trên biển có nhiều hạn chế.

Các đồng đội không giấu được sự tiếc nuối, lo lắng khi biết Tuấn Dương không đủ điều kiện sức khỏe để cùng cả đội lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa (Ảnh: Viettel Media)

Kết quả kiểm tra được chỉ huy thông báo khiến các thành viên bất ngờ: Tuấn Dương không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nhiệm vụ lần này và phải ở lại đất liền. Theo giải thích của chỉ huy, tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ chưa bảo đảm để đáp ứng yêu cầu khi di chuyển dài ngày trên biển, nhất là trong trường hợp thời tiết bất lợi hoặc biển động.

Tuấn Dương không giấu được sự tiếc nuối khi phải ở lại đất liền, lỡ hẹn với hành trình ra Trường Sa cùng các đồng đội (Ảnh: Viettel Media)

Tuấn Dương cho biết bản thân đã cố gắng rèn luyện trước và trong quá trình tham gia chương trình với mong muốn được cùng đồng đội đến Trường Sa. Vì vậy, khi biết mình phải dừng lại, anh không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và buồn bã. Nam nghệ sĩ gửi lời chúc các đồng đội giữ gìn sức khỏe, gặp nhiều may mắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quyết định này cũng khiến các thành viên còn lại khó chấp nhận ngay lập tức. Họ đã cùng nhau trải qua những ngày huấn luyện, cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành chặng đường cuối tại Trường Sa (Ảnh: Viettel Media)

Một số nghệ sĩ bày tỏ mong muốn có cơ hội để Tuấn Dương tiếp tục hành trình, bởi họ chứng kiến sự cố gắng của anh trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, chỉ huy nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Trong điều kiện lênh đênh giữa biển khơi, khả năng hỗ trợ y tế không thể giống như trên đất liền. Vì vậy, việc đánh giá sức khỏe không chỉ liên quan đến cá nhân Tuấn Dương, mà còn gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn cho cả đoàn.

Bảy nghệ sĩ lên đường, hành trình thiếu một người đồng đội của Sao Nhập Ngũ

Đến thời điểm điểm danh lên đường, đoàn chỉ còn bảy người. Sự vắng mặt của Tuấn Dương khiến các nghệ sĩ cảm nhận rõ rằng chuyến đi sẽ không còn trọn vẹn như dự định ban đầu. Dù hiểu lý do liên quan đến sức khỏe, họ vẫn tiếc cho nỗ lực của người đồng đội đã cùng mình trải qua nhiều thử thách.

Các nghệ sĩ chuẩn bị lên tàu, bắt đầu hành trình ra Trường Sa sau khi hoàn thành chặng huấn luyện tại Lữ đoàn 101 (Ảnh: Viettel Media)

Sau lời căn dặn của chỉ huy, bảy nghệ sĩ chính thức lên đường đến Trường Sa, mang theo những trải nghiệm và bài học từ chặng huấn luyện tại đất liền. Chuyến đi mở ra nhiệm vụ mới, đồng thời đặt các thành viên trước những điều kiện sinh hoạt khác biệt giữa biển khơi.

Hành trình ra Trường Sa tiếp tục với những cảm xúc đan xen, khi các nghệ sĩ lên đường nhưng phải chia tay Tuấn Dương (Ảnh: Viettel Media)

Chuyến tàu ra Trường Sa vẫn tiếp tục, nhưng việc thiếu vắng Tuấn Dương trở thành dấu mốc cảm xúc của tập 11 Sao Nhập Ngũ 2026. Quyết định để nam nghệ sĩ ở lại xuất phát từ yêu cầu an toàn, trong khi tình cảm và sự tiếc nuối của đồng đội cho thấy mối gắn kết được hình thành sau những ngày cùng nhau rèn luyện.

Sao Nhập Ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=2AQw3S6IclQ