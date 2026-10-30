TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt tại toàn bộ 18 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch 10 tháng trong năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm. Kết quả này tạo cơ sở phục vụ giám định ADN, đối khớp thông tin và tiếp tục tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm

TP. Hồ Chí Minh hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 18 nghĩa trang

Tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, thành phố ghi nhận các lực lượng đã hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, vượt tiến độ dự kiến 10 tháng.

Đáng chú ý, 7.113 mẫu đã được vận chuyển để phục vụ giám định ADN. Thành phố cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 736 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, công tác xác định danh tính vẫn gặp nhiều trở ngại. Số liệu từ một số nguồn chưa thống nhất, việc thu nhận mẫu thân nhân còn khó khăn; bên cạnh đó, nhiều khu vực nghi có mộ liệt sĩ đã thay đổi đáng kể về địa hình hoặc bị tác động bởi các công trình xây dựng. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát hồ sơ, xác minh thông tin và phối hợp đối khớp dữ liệu ADN giữa thân nhân với hài cốt liệt sĩ.

Những địa bàn dự kiến triển khai tìm hài cốt liệt sĩ trong tháng 11/2026

Theo kế hoạch dự kiến, trong tháng 11/2026, lực lượng chức năng sẽ bắt đầu tìm kiếm tại xã Bàu Bàng và xã Bình Cơ trên cơ sở tài liệu thu thập được. Đồng thời, công tác tìm kiếm tư liệu tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được tái khởi động.

Bên cạnh đó, các trường đại học tiếp tục ứng dụng phương tiện và công nghệ hiện đại để rà soát, tìm kiếm tại 16 địa điểm khác. Việc kết hợp tài liệu lịch sử với các phương pháp kỹ thuật được kỳ vọng hỗ trợ xác định khu vực trọng điểm, phục vụ quá trình tìm kiếm.

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh đề cập phương án, kế hoạch chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, cùng công tác quản lý và phối hợp đối khớp thông tin mẫu ADN giữa thân nhân với hài cốt liệt sĩ.

Nội dung triển khai giai đoạn 2 cũng được trình bày tại hội nghị

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hồ Chí Minh trao đổi về thời gian dự kiến phát động giai đoạn 2 và công tác phối hợp của Công an Thành phố. Đại tá Bùi Yên Tĩnh - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu đề cập vấn đề dữ liệu dùng chung gắn với công tác tuyên truyền.

Tăng phối hợp, ứng dụng công nghệ để xác định danh tính liệt sĩ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Theo đó, các đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện nhiệm vụ theo phương châm "6 rõ", đồng thời tăng cường phối hợp trong toàn bộ quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đặc biệt, việc nâng cao chất lượng dữ liệu và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ là những yêu cầu được đặt ra nhằm hỗ trợ quá trình phân tích hồ sơ, khoanh vùng địa bàn và đối khớp thông tin. Đây cũng là những nội dung cần tiếp tục được triển khai trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đã được nhận bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đã được nhận bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh.