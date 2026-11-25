Sản phẩm chủ lực này được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hoàn toàn không theo nguyên mẫu bởi đội ngũ cán bộ, kỹ sư Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xe tăng hạng nhẹ T-1 sẽ là điểm nhấn nổi bật nhất mà Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) sẽ mang tới Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026. Ảnh: Tuấn Huy

10 sản phẩm tiêu biểu

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Nhà máy Z125 dự kiến trưng bày 10 sản phẩm tiêu biểu, gồm các súng phóng lựu SPL-40, SPL-79 (M79), SPL-6; súng chống tăng SCT-7 (B41), SCT-9 (SPG-9), SCT-73C, ĐKZ-82B10, SCT-105M1; súng cối 100mm SC-100; xe tăng hạng nhẹ T-1.

Các sản phẩm trên đều được nghiên cứu, chế tạo và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới, bảo đảm các tiêu chí về tính năng, độ chính xác, độ tin cậy và khả năng khai thác sử dụng. Bên cạnh các sản phẩm do chính đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo, Nhà máy Z125 còn tham gia phối hợp với các đơn vị khác trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo một số cụm chi tiết, sản phẩm phục vụ triển lãm, tiêu biểu như hệ thống pháo 122mm trên pháo tự hành PTH-01 và cụm thân pháo tàu PT-176.

Thượng tá Trần Việt Bình, Phó Giám đốc Nhà máy Z125 cho biết việc lựa chọn sản phẩm tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 được Nhà máy xem xét dựa trên các tiêu chí cụ thể.

Trước hết, các sản phẩm phải có tính tiêu biểu, đại diện cho những lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu và chế tạo mà Nhà máy đang đảm nhiệm; đồng thời phản ánh được năng lực, trình độ công nghệ và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong những năm qua. Thứ hai, ưu tiên những sản phẩm mới, hiện đại, có tính tích hợp hệ thống, có hàm lượng khoa học công nghệ cao và thể hiện rõ khả năng làm chủ các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp và hoàn thiện sản phẩm. Thứ ba, bảo đảm tính đa dạng, có sự kết hợp giữa các sản phẩm truyền thống với những sản phẩm mới, hiện đại, qua đó giúp khách tham quan có cái nhìn tổng thể về năng lực sản xuất và định hướng phát triển của Nhà máy.

Thông qua các sản phẩm trưng bày, Nhà máy Z125 muốn truyền tải thông điệp rằng ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Nhà máy Z125 nói riêng đang từng bước cụ thể hoá các mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại mà Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã xác định; không chỉ làm chủ các công nghệ sản xuất truyền thống mà còn từng bước tiếp cận, làm chủ những công nghệ nền, công nghệ lõi, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Sản phẩm mới của Nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: Tuấn Huy

Trong số các sản phẩm được lựa chọn trưng bày, Nhà máy xác định hai sản phẩm có tính đại diện cho năng lực nghiên cứu, chế tạo và phát triển công nghệ của đơn vị, đó là: Súng chống tăng 73mm phát hỏa cơ khí (SCT-73C) và xe tăng hạng nhẹ T-1. Đặc biệt, xe tăng hạng nhẹ T-1 là điểm nhấn nổi bật nhất của Nhà máy, thể hiện bước tiến mới trong năng lực làm chủ công nghệ, khả năng tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm quốc phòng có tính phức tạp cao của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

"Đây sẽ là lần đầu tiên xe tăng hạng nhẹ T-1 được Nhà máy giới thiệu tại một triển lãm quốc phòng quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng rằng sự tham gia tại triển lãm sắp tới sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Nhà máy Z125, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại", Thượng tá Trần Việt Bình cho hay.

Xe tăng T-1 đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hiện đại hóa quân đội

Hiện nay, một số dòng xe tăng hạng nhẹ trong trang bị đã qua nhiều năm sử dụng, bộc lộ những hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tác chiến hiện đại. Trong khi đó, xe tăng hạng nhẹ có khả năng bơi giữ vai trò quan trọng, đặc biệt phù hợp với điều kiện địa hình nhiều sông ngòi, biển đảo của Việt Nam. Xe tăng T-1 chính là kết quả của quá trình nghiên cứu, phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hiện đại hóa trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Thượng tá Trần Việt Bình, xe tăng hạng nhẹ T-1 là dòng xe tăng có khả năng bơi với tốc độ cao, kể cả trong điều kiện biển, kíp xe thiết kế 3 người (giảm thiểu tối đa thương vong nếu có); được trang bị nhiều hệ thống hiện đại như hệ thống lựa chọn nạp đạn tự động, hệ thống ổn định và điều khiển hỏa lực, hệ thống quan sát ngắm đêm, ngắm bắn tiên tiến (kính ngắm toàn cảnh và kính ngắm pháo thủ), hệ thống đạn khói chống nhiễu, đồng thời có khả năng bắn trong hành tiến.

Về tính năng cơ bản, xe có tốc độ tối đa trên đường nhựa đạt 70 km/giờ và tốc độ bơi tối đa đạt 11,5 km/giờ. Đặc biệt, xe được thiết kế theo hướng hiện đại, có tính mở và module hóa, cho phép tích hợp các loại vũ khí, khí tài phù hợp. Các tính năng này được nghiên cứu trên cơ sở điều kiện địa hình, khí hậu và yêu cầu tác chiến đặc thù của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là ở những khu vực có nhiều sông ngòi và biển đảo.

Thượng tá Trần Việt Bình cho biết điểm nổi bật của xe tăng hạng nhẹ T-1 so với thế hệ xe tăng lội nước PT-76B là những cải tiến đồng bộ về hỏa lực, khả năng cơ động, hệ thống bảo vệ và điều khiển. Mặc dù vẫn sử dụng pháo chính 76,2mm, nhưng xe tăng hạng nhẹ T-1 được trang bị thêm súng phòng không 12,7mm có điều khiển, hệ thống lựa chọn nạp đạn tự động, hệ thống ổn định và điều khiển tháp pháo, có khả năng bắt bám mục tiêu và tính toán đường đạn. Qua đó, nâng cao hiệu quả hỏa lực và khả năng ứng phó với các mục tiêu hiện đại, trong đó có máy bay không người lái (UAV).

Xe tăng hạng nhẹ T-1 sẽ có mặt tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026. Ảnh: Tuấn Huy

Bên cạnh đó, xe tăng hạng nhẹ T-1 được cải tiến về tốc độ cơ động trên cạn và dưới nước, tăng cường khả năng bảo vệ bằng các hệ thống phát hiện, cảnh báo và đối phó với các mối đe dọa. Đặc biệt, hệ thống thông tin liên lạc có khả năng tích hợp với hệ thống tự động hóa chỉ huy của lực lượng tăng thiết giáp.

"Những cải tiến này giúp xe tăng hạng nhẹ T-1 nâng cao toàn diện khả năng chiến đấu, khả năng phối hợp tác chiến và hiệu quả khai thác sử dụng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại", Thượng tá Trần Việt Bình khẳng định.

Nguồn: https://baotintuc.vn/xe-tang-t-1-buoc-tien-dot-pha-cua-nganh-cong-nghiep-quoc-phong-viet-nam-post1405838.html