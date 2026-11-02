Công an xã Hàm Thuận Bắc đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn

Tối 1/11, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo đó, chiều tối cùng ngày, xe máy mang BKS 86B3 - 90xx do nam thanh niên điều khiển lưu thông trên QL28. Khi đến Km28, đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc thì tông trúng người phụ nữ đang dắt xe đạp. Người phụ nữ này thường ngày làm nghề nhặt ve chai. Cú va chạm mạnh khiến cả hai người văng xuống đường, nằm bất động. Người phụ nữ nhặt ve chai tử vong tại chỗ, nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã có mặt, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.