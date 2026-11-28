Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc lưu thông trên cao tốc theo hướng từ TP. Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khi đến đoạn qua phường Long Phước, xe bất ngờ va chạm vào phần đuôi ô tô con loại 4 chỗ đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô con trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua phường Long Phước

Tại hiện trường, ô tô con bị biến dạng, hư hỏng nặng ở phần đuôi. Trên mặt đường xuất hiện vết phanh kéo dài. Sau va chạm, cả hai phương tiện dừng lại trên làn đường bên trái, khiến các phương tiện phía sau phải giảm tốc độ, di chuyển chậm qua khu vực. Tình trạng ùn ứ kéo dài trên tuyến cao tốc.

Ô tô con hư hỏng nặng phần đuôi sau va chạm trên cao tốc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã cử lực lượng đến hiện trường tổ chức điều tiết giao thông, đồng thời xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo thẩm quyền.