Năm 2026, xã Bình Lợi được bố trí khoảng 25 tỷ đồng cho khối dự án dân dụng, tập trung cải tạo, sửa chữa và mua sắm vật tư tại các trường học. Trong đó, Trường Mầm non Hoa Sen là một trong 7 trường đang triển khai sửa chữa. Công trình khởi công từ tháng 10 và hiện đã giải ngân khoảng 50% kế hoạch vốn.

Để bảo đảm tiến độ, đơn vị thi công bố trí nhân công tăng ca ngoài giờ, một số hạng mục được tranh thủ thực hiện vào ban đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động học tập, sinh hoạt của trẻ.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Lợi cùng Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hoa Sen trao đổi, giám sát tiến độ cải tạo cơ sở vật chất nhằm sớm mang lại không gian học tập, vui chơi an toàn cho học sinh

Ông Lê Văn Thế - Đơn vị nhà thầu thi công dự án Trường Mầm non Hoa Sen: “Đơn vị cũng cho anh em công nhân tăng ca ngoài giờ, một số bộ phận tranh thủ làm đêm để tránh ảnh hưởng tiến độ học tập của các bé và cũng để đạt tiến độ của chủ đầu tư đưa ra”.

Theo ông Nguyễn Trung Tính - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Lợi, dự án có thời gian thực hiện 270 ngày. Ban đang phối hợp với các đơn vị liên quan để rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Việc sửa chữa các hạng mục cấp thiết cũng được nhà trường kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới, cải thiện môi trường học tập và vui chơi cho trẻ. Bà Lại Ngọc Phượng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, xã Bình Lợi mong muốn công trình sớm hoàn thành để phụ huynh thêm yên tâm khi gửi trẻ tại trường.

Tăng tốc giải ngân, hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch

Năm 2026, xã Bình Lợi được bố trí hơn 90 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 53 dự án. Đến hết quý III, địa phương đã giải ngân khoảng 78% kế hoạch, vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Hiện xã tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân trong tháng 12.

Công nhân khẩn trương thi công sửa chữa, đục bỏ lớp vữa cũ trên mái sân thượng Trường Mầm non Hoa Sen (xã Bình Lợi) để bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán, hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ

Ông Nguyễn Hồ Quang Hiển - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Lợi cho biết, Ban duy trì họp giao ban hằng tuần để theo dõi tỷ lệ giải ngân. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, địa phương đẩy nhanh thủ tục trình phê duyệt; đồng thời phân nhóm các dự án đang triển khai để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ. Việc điều hòa nguồn vốn từ những dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân nhanh cũng được thực hiện nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

Không chỉ hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026, kết quả giải ngân còn tạo nền tảng để xã Bình Lợi triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn trung hạn 2026 - 2030. Qua đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.