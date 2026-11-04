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Thể thao

West Ham chia tay HLV Nuno Espírito Santo

THIÊN BÌNH
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West Ham United quyết định chấm dứt hợp tác với HLV Nuno Espírito Santo sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng tại Championship.

West Ham chia tay HLV Nuno Espírito Santo - Ảnh 1.

West Ham chia tay HLV Nuno Espírito Santo (Ảnh: RTÉ)

West Ham United thông báo chia tay HLV trưởng Nuno Espírito Santo vào ngày 3/11, sau khi Ban Lãnh đạo đánh giá lại thành tích của đội bóng trong giai đoạn đầu mùa giải Championship 2026–2027.

Quyết định được đưa ra sau hai thất bại liên tiếp trên sân nhà. West Ham lần lượt để thua Southampton và West Bromwich Albion. Đáng chú ý, ở trận gần nhất, đội bóng nhận thất bại 1-3 trước West Brom.

Sau chuỗi kết quả này, West Ham rơi xuống vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Championship, kém đội đầu bảng Middlesbrough 6 điểm.

Nuno Espírito Santo gia nhập West Ham vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, ông không thể giúp đội bóng trụ hạng Premier League ở mùa giải trước. West Ham phải xuống chơi tại giải hạng Nhất Anh lần đầu tiên kể từ năm 2011.

Trong thông báo chính thức, ban lãnh đạo West Ham cho biết việc thay đổi HLV là cần thiết để bảo đảm các mục tiêu và kỳ vọng của CLB vẫn đi đúng hướng. Trợ lý HLV Rui Pedro Silva và HLV thủ môn Rui Barbosa cũng rời đội bóng.

Trong thời gian tìm kiếm HLV trưởng mới, Mark Noble, Steve Potts và Gerard Prenderville sẽ tạm thời phụ trách công tác chuẩn bị của đội trước chuyến làm khách trên sân Cardiff City vào ngày 4/11.

West Ham hiện chưa công bố người kế nhiệm Nuno Espírito Santo. Quá trình tuyển chọn HLV trưởng mới đang được triển khai.

Nguồn: RTÉ, CDN

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