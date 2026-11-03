HLV Nuno Espírito Santo đứng trước nguy cơ bị West Ham sa thải

Ban lãnh đạo West Ham dần mất kiên nhẫn với HLV Nuno Espírito Santo

Trận thua 1-3 ngay trên sân nhà London Stadium trước West Bromwich Albion vào thứ Bảy vừa qua là thất bại thứ hai liên tiếp của West Ham. Kết quả này đẩy đội bóng tụt xuống vị trí cuối bảng.

Khởi đầu chật vật ở mùa giải năm nay khiến mục tiêu nhanh chóng trở lại Premier League của West Ham gặp trở ngại lớn. Trên khán đài ở trận gặp West Brom, người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình trước màn thể hiện của đội nhà.

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình trước màn thể hiện của đội nhà (Ảnh: The Guardian)



Dù ban lãnh đạo dự kiến vẫn trao thêm thời gian để HLV Nuno Espírito Santo xoay chuyển tình thế, các nhân vật chủ chốt tại câu lạc bộ đã bắt đầu mất kiên nhẫn sau chuỗi phong độ chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất.

Thực tế, cựu HLV trưởng Nottingham Forest từng đứng trước nguy cơ mất việc ngay sau khi không thể giúp West Ham trụ hạng ở mùa giải trước. Thời điểm đó, cổ đông lớn nhất câu lạc bộ là David Sullivan muốn chấm dứt hợp đồng với ông. Tuy nhiên, tỷ phú người Cộng hòa Czech Daniel Kretinsky đã đứng ra bảo vệ chiến lược gia này nhằm duy trì sự ổn định.

HLV Nuno Espírito Santo từng đứng trước nguy cơ mất việc (Ảnh: The Guardian)

Sau khi ông Sullivan từ chức đồng chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị để giải quyết những vấn đề cá nhân mà ông gọi là "những cáo buộc sai sự thật", cục diện thượng tầng tại West Ham đã thay đổi.

Vào tháng 9 vừa qua, ông Kretinsky chính thức trở thành cổ đông lớn nhất khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 46%, trong khi ông Sullivan cũng tăng cổ phần từ 38% lên 40% dù không còn nằm trong ban điều hành.

Hiện tại, mọi phán quyết về tương lai của HLV Nuno Espírito Santo sẽ được hội đồng quản trị đưa ra dựa trên sự thống nhất chung, với tiếng nói quan trọng từ Giám đốc điều hành tạm thời Karim Virani và Giám đốc Tuyển dụng Cầu thủ Nils Koppen.

West Ham đối mặt vấn đề về lực lượng và lối chơi của HLV Nuno Espírito Santo

Được bổ nhiệm vào tháng 9/2025, nhà cầm quân 52 tuổi đến nay vẫn chưa tạo dựng được niềm tin về mặt chiến thuật và cả lực lượng. Sau khi rớt hạng, đội bóng thành London đã chia tay Crysencio Summerville và Mateus Fernandes, nhưng giữ chân thành công hai trụ cột Jarrod Bowen cùng Tomas Soucek. Đồng thời, câu lạc bộ còn phá kỷ lục chuyển nhượng của Hệ thống giải bóng đá Anh (EFL) khi chi 22 triệu bảng để chiêu mộ Arne Engels từ Celtic.

Nhà cầm quân 52 tuổi đến nay vẫn chưa tạo dựng được niềm tin (Ảnh: The Guardian)

Nội bộ West Ham đánh giá họ đang sở hữu lực lượng mạnh nhất tại Championship và lẽ ra phải đạt kết quả khả quan hơn. Thế nhưng, HLV Nuno Espírito Santo vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm đội hình tối ưu, khiến đội bóng thiếu bản sắc lối chơi rõ ràng. Hai tiền vệ trụ trong đội hình là Soungoutou Magassa và Edson Alvarez hiện đều không được trọng dụng.

Ở khâu phòng ngự, West Ham chỉ giữ sạch lưới 3 lần sau 13 trận và có tới 6 lần để đối phương mở tỷ số do thói quen nhập cuộc chậm. Trên hàng tấn công, bộ ba tiền đạo được đưa về dưới thời chiến lược gia này gồm Joel Piroe, Pablo Felipe và Taty Castellanos mới chỉ đóng góp tổng cộng 5 bàn thắng tại giải đấu, khiến gánh nặng ghi bàn dồn lên vai Jarrod Bowen - chân sút dẫn đầu danh sách lập công của đội với 7 pha lập công.

Dù vậy, ban lãnh đạo West Ham vẫn hy vọng vị HLV trưởng có thể sớm vực dậy đội bóng. Từ đầu mùa, họ từng tạo ra một số thành tích như hai chiến thắng đậm 6-0 trước Wrexham và Lincoln. Màn thể hiện ấn tượng nhất của West Ham là trận thắng 1-0 trên sân của Swansea, cho thấy West Ham thường phối hợp hiệu quả hơn khi không chịu áp lực phải áp đặt thế trận.

Vào tuần tới, West Ham sẽ có chuyến làm đội khách trên sân của Cardiff City. Nếu không cải thiện được thành tích trước khi các đội tuyển quốc gia bước vào đợt tập trung trong tháng 11, HLV 52 tuổi sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Nguồn tin: The Guardian