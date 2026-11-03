CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

HLV Nuno Espírito Santo đứng trước nguy cơ bị West Ham sa thải

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Sau thất bại 1-3 trước West Brom tại giải Hạng Nhất Anh (Championship), chiếc ghế của HLV Nuno Espírito Santo tại West Ham đang bị đe dọa. Chuỗi thành tích thua cuộc dù sở hữu đội hình đắt giá khiến ban lãnh đạo đội bóng thành London dần mất kiên nhẫn với nhà cầm quân 52 tuổi.

Ban lãnh đạo West Ham dần mất kiên nhẫn với HLV Nuno Espírito Santo

Trận thua 1-3 ngay trên sân nhà London Stadium trước West Bromwich Albion vào thứ Bảy vừa qua là thất bại thứ hai liên tiếp của West Ham. Kết quả này đẩy đội bóng tụt xuống vị trí cuối bảng. 

Khởi đầu chật vật ở mùa giải năm nay khiến mục tiêu nhanh chóng trở lại Premier League của West Ham gặp trở ngại lớn. Trên khán đài ở trận gặp West Brom, người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình trước màn thể hiện của đội nhà. 

HLV Nuno Espírito Santo đứng trước nguy cơ bị West Ham sa thải- Ảnh 1.

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình trước màn thể hiện của đội nhà (Ảnh: The Guardian)

Dù ban lãnh đạo dự kiến vẫn trao thêm thời gian để HLV Nuno Espírito Santo xoay chuyển tình thế, các nhân vật chủ chốt tại câu lạc bộ đã bắt đầu mất kiên nhẫn sau chuỗi phong độ chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất.

Thực tế, cựu HLV trưởng Nottingham Forest từng đứng trước nguy cơ mất việc ngay sau khi không thể giúp West Ham trụ hạng ở mùa giải trước. Thời điểm đó, cổ đông lớn nhất câu lạc bộ là David Sullivan muốn chấm dứt hợp đồng với ông. Tuy nhiên, tỷ phú người Cộng hòa Czech Daniel Kretinsky đã đứng ra bảo vệ chiến lược gia này nhằm duy trì sự ổn định.

HLV Nuno Espírito Santo đứng trước nguy cơ bị West Ham sa thải- Ảnh 2.

HLV Nuno Espírito Santo từng đứng trước nguy cơ mất việc (Ảnh: The Guardian)

Sau khi ông Sullivan từ chức đồng chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị để giải quyết những vấn đề cá nhân mà ông gọi là "những cáo buộc sai sự thật", cục diện thượng tầng tại West Ham đã thay đổi. 

Vào tháng 9 vừa qua, ông Kretinsky chính thức trở thành cổ đông lớn nhất khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 46%, trong khi ông Sullivan cũng tăng cổ phần từ 38% lên 40% dù không còn nằm trong ban điều hành. 

Hiện tại, mọi phán quyết về tương lai của HLV Nuno Espírito Santo sẽ được hội đồng quản trị đưa ra dựa trên sự thống nhất chung, với tiếng nói quan trọng từ Giám đốc điều hành tạm thời Karim Virani và Giám đốc Tuyển dụng Cầu thủ Nils Koppen.

West Ham đối mặt vấn đề về lực lượng và lối chơi của HLV Nuno Espírito Santo

Được bổ nhiệm vào tháng 9/2025, nhà cầm quân 52 tuổi đến nay vẫn chưa tạo dựng được niềm tin về mặt chiến thuật và cả lực lượng. Sau khi rớt hạng, đội bóng thành London đã chia tay Crysencio Summerville và Mateus Fernandes, nhưng giữ chân thành công hai trụ cột Jarrod Bowen cùng Tomas Soucek. Đồng thời, câu lạc bộ còn phá kỷ lục chuyển nhượng của Hệ thống giải bóng đá Anh (EFL) khi chi 22 triệu bảng để chiêu mộ Arne Engels từ Celtic.

HLV Nuno Espírito Santo đứng trước nguy cơ bị West Ham sa thải- Ảnh 3.

Nhà cầm quân 52 tuổi đến nay vẫn chưa tạo dựng được niềm tin (Ảnh: The Guardian)

Nội bộ West Ham đánh giá họ đang sở hữu lực lượng mạnh nhất tại Championship và lẽ ra phải đạt kết quả khả quan hơn. Thế nhưng, HLV Nuno Espírito Santo vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm đội hình tối ưu, khiến đội bóng thiếu bản sắc lối chơi rõ ràng. Hai tiền vệ trụ trong đội hình là Soungoutou Magassa và Edson Alvarez hiện đều không được trọng dụng.

Ở khâu phòng ngự, West Ham chỉ giữ sạch lưới 3 lần sau 13 trận và có tới 6 lần để đối phương mở tỷ số do thói quen nhập cuộc chậm. Trên hàng tấn công, bộ ba tiền đạo được đưa về dưới thời chiến lược gia này gồm Joel Piroe, Pablo Felipe và Taty Castellanos mới chỉ đóng góp tổng cộng 5 bàn thắng tại giải đấu, khiến gánh nặng ghi bàn dồn lên vai Jarrod Bowen - chân sút dẫn đầu danh sách lập công của đội với 7 pha lập công.

Dù vậy, ban lãnh đạo West Ham vẫn hy vọng vị HLV trưởng có thể sớm vực dậy đội bóng. Từ đầu mùa, họ từng tạo ra một số thành tích như hai chiến thắng đậm 6-0 trước Wrexham và Lincoln. Màn thể hiện ấn tượng nhất của West Ham là trận thắng 1-0 trên sân của Swansea, cho thấy West Ham thường phối hợp hiệu quả hơn khi không chịu áp lực phải áp đặt thế trận.

Vào tuần tới, West Ham sẽ có chuyến làm đội khách trên sân của Cardiff City. Nếu không cải thiện được thành tích trước khi các đội tuyển quốc gia bước vào đợt tập trung trong tháng 11, HLV 52 tuổi sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Nguồn tin: The Guardian

Tin liên quan

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham: Bản lĩnh của nhà vô địch

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham: Bản lĩnh của nhà vô địch

Pha lập công duy nhất của Leandro Trossard ở những phút cuối trận không chỉ giúp Arsenal vượt qua "cửa ải" West Ham đầy kịch tính mà còn giúp "Pháo thủ" củng cố vững chắc ngôi đầu, phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch Premier League năm nay.

Nottingham Forest thắng hủy diệt, West Ham và Tottenham lo vé trụ hạng

Nottingham Forest thắng hủy diệt, West Ham và Tottenham lo vé trụ hạng

Chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Sunderland trong trận đấu sớm vòng 34 Ngoại hạng Anh rạng sáng 25/4 đã giúp Nottingham Forest tạo khoảng cách an toàn, đồng thời đẩy áp lực khủng khiếp về phía West Ham và Tottenham.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Văn hóa - Giải trí 13:30 02/11/2026

(HTV) - Thịnh điển W 2026 diễn ra tối 1/11 tại Macau (Trung Quốc), quy tụ hơn 30 nghệ sĩ Hoa ngữ. Sự kiện gây chú ý với thảm đỏ kết hợp trình diễn âm nhạc, cùng những tạo hình nổi bật của Lưu Diệc Phi, Ngô Lỗi, Hề Mộng Dao và Âu Dương Na Na.

NewZgraphic: Hướng dẫn mua vé Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”

NewZgraphic: Hướng dẫn mua vé Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”

Show nổi bật 09:10 02/11/2026

(HTV) - Với chủ đề “Màu thời gian”, Thay lời muốn nói tháng 11 mời khán giả trở về miền ký ức qua những giai điệu giàu cảm xúc, vào lúc 20 giờ ngày 8/11/2026, tại Nhà hát Truyền hình HTV. Khán giả có thể mua vé qua Ticketbox, liên hệ Zalo OA, fanpage HTVC, hoặc mua trực tiếp tại nhà đài.

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả với thử thách ăn bằng cần câu | 2 Ngày 1 Đêm 5

Show nổi bật 10:00 02/11/2026

(HTV) - Một thử thách tưởng chừng đơn giản lại khiến các thành viên 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5 liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Trong Tập 10, màn phối hợp giữa Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy trở thành điểm nhấn hài hước, mở đầu ngày mới bằng loạt biểu cảm khó đỡ.

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Show nổi bật 15:28 02/11/2026

(HTV) - Trong khi thế hệ trước xem việc sở hữu nhà là nền tảng để ổn định cuộc sống, nhiều người trẻ ngày nay lại ưu tiên sự linh hoạt và trải nghiệm. Tập 54 Bản lĩnh đối mặt mang đến góc nhìn về sự khác biệt trong tư duy an cư, qua phần phân tích của TS. Tô Nhi A.

Xem thêm