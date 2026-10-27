Vốn vay nhà ở xã hội: “Nút thắt” trong bài toán an cư

Nhà ở xã hội được xem là giải pháp giúp người lao động thu nhập thấp có cơ hội an cư. Tuy nhiên, vốn vay nhà ở xã hội hiện vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Thực tế tại một số dự án cho thấy người mua có nhu cầu nhưng gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn.

Tại xã Ngãi Giao, một dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành 210 căn hộ vào tháng 1/2026. Dự án chính thức mở bán từ tháng 4/2026. Các căn hộ có diện tích từ 25 đến hơn 63 m². Giá bán dao động từ hơn 310 triệu đến 980 triệu đồng. Dù nằm sát khu công nghiệp và có đầy đủ tiện ích, dự án mới nhận 14 hồ sơ mua nhà.

Nhà ở xã hội góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động

Theo ông Phạm Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu đô thị, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, tỉ lệ khách hàng mua nhà còn thấp. Việc tiếp cận nguồn vốn vay dành cho người mua hiện cũng gặp khó khăn.

Hiện khoảng 50% căn hộ tại đây đã có người ở. Tuy nhiên, phần lớn số căn này được các doanh nghiệp tại khu công nghiệp thuê lại. Các căn hộ được bố trí cho công nhân và chuyên gia của doanh nghiệp.

Nhu cầu vốn vay nhà ở xã hội ở mức cao

Một dự án khác được khởi công vào cuối năm 2024 đang trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến, dự án sẽ bàn giao 340 căn hộ vào quý I/2027.

Đến nay, dự án đã nhận gần 400 hồ sơ đăng ký mua. Đáng chú ý, hơn 90% người nộp hồ sơ có nhu cầu vay vốn ưu đãi của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu Hodeco cho biết giá căn hộ từ hơn 600 triệu đến khoảng 1,3 tỷ đồng. Mức giá này phù hợp với nhiều người đang gặp khó khăn về chỗ ở tại Phú Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung chia sẻ về nhu cầu vay vốn ưu đãi của người mua nhà ở xã hội

Tuy nhiên, phần lớn người lao động có nguồn vốn ban đầu hạn chế. Vì vậy, các gói vay ưu đãi với lãi suất phù hợp sẽ giúp họ có thêm cơ hội mua nhà.

Hiện TP. Hồ Chí Minh có 23 dự án nhà ở xã hội đang triển khai. Tổng quy mô khoảng 25.000 căn hộ. Thành phố đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 căn đến năm 2030.

Dù vậy, khó tiếp cận vốn vay vẫn ảnh hưởng đến người mua. Đồng thời, vấn đề này cũng khiến doanh nghiệp còn dè dặt khi đầu tư.

Khơi thông vốn vay nhà ở xã hội để mở rộng cơ hội an cư

Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Thanh cho biết thành phố đã có Nghị quyết 09 về chính sách hỗ trợ.

Theo đó, các dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê và nhà lưu trú công nhân có thể được hỗ trợ đến 200 tỷ đồng mỗi dự án. Mức hỗ trợ có thể lên tới 100%, với thời gian hỗ trợ tối đa 7 năm.

Ông Nguyễn Quang Thanh đề xuất thêm các gói hỗ trợ lãi suất cho chủ đầu tư nhà ở xã hội

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quang Thanh cho rằng các gói hỗ trợ khác với lãi suất cố định hoặc ưu đãi cũng có thể tạo thêm động lực. Qua đó, chủ đầu tư có điều kiện tham gia chương trình tích cực hơn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã khởi công 13 dự án. Tổng quy mô gần 17.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Bên cạnh tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất và thủ tục, thành phố đang tiếp tục khơi thông nguồn vốn. Đây là một trong những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, đồng thời mở rộng cơ hội an cư cho người lao động.