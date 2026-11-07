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Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031

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(HTV) - Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2026 - 2031) đánh dấu bước chuyển mới sau quá trình kết nối các đơn vị sau sáp nhập, mở ra định hướng phát triển võ cổ truyền trên địa bàn thành phố với quy mô rộng hơn.

Kiện toàn tổ chức, thống nhất định hướng phát triển

Sáng nay 7/11, Liên đoàn Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I, giai đoạn 2026 - 2031. Sự kiện diễn ra sau nhiều tháng kết nối, kiện toàn tổ chức giữa ba đơn vị trong bối cảnh sáp nhập hành chính, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển phong trào võ cổ truyền tại thành phố.

Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031- Ảnh 1.
Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031- Ảnh 2.
Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031- Ảnh 3.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2026 - 2031)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Bà Hà Thị Yến Oanh, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn. Ông Trần Văn Ly đảm nhiệm vị trí Tổng Thư ký.

Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031- Ảnh 4.

Bà Hà Thị Yến Oanh - Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Một người vỗ tay sẽ không bằng ba người cùng vỗ tay. Mong là với tinh thần đoàn kết và truyền thống thượng võ, chúng tôi sẽ ngồi lại để tìm thấy thế mạnh, kết nối để phát triển tốt hơn”

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn là tăng cường kết nối, nắm bắt đặc điểm và thế mạnh của các hội viên trên địa bàn mới. Qua đó, các đơn vị có thể phối hợp chặt chẽ, thống nhất mục tiêu gìn giữ và phát triển võ cổ truyền Việt Nam.

Tiếp nối hành trình gìn giữ di sản võ thuật

Từ Hội Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh thành lập năm 1989, đến năm 2014 đổi tên thành Liên đoàn Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh, tổ chức này tiếp tục bước sang một giai đoạn phát triển mới với quy mô và địa bàn hoạt động rộng hơn. Đây cũng là nền tảng để tập hợp nguồn lực, mở rộng phong trào tập luyện, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể võ cổ truyền Việt Nam.

Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031- Ảnh 5.

Ban Chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới ra mắt

Với định hướng lấy đoàn kết làm nền tảng, Liên đoàn kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng võ, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận, gắn bó với võ thuật truyền thống.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/uG8Ah8uNzCM?si=0JuwEeA_-q0QmeQF

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